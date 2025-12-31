¡Ú¹ÈÇò¡Û¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥³¡¼¥Ç¡É¤ÇÅÐ¾ì¡¡¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¹¤®¤ë¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ï12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾¡ÊÂè2Éô¡Ë¤Ï´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢º£Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤È¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÃç´Ö¤¬½¸·ë¤·¡¢¤æ¤«¤ê¤ÎÌ¾¶Ê5¶Ê¤òÈäÏª¡£¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Î±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢Ìó10Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¡¡
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¡¦À¼Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ê66¡Ë¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë²«¿§¤Î¼êÂÞ¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Ò¤ÈºÝÌÜÎ©¤Ä¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥³¡¼¥Ç¡É¤Ç¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸ÍÅÄ·Ã»ÒºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥³¡¼¥Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£