°æ²¬°ìæÆ£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø£Ë£Ï¤ÇºÆµ¯¡ª Íè¾ì¤·¤¿°æ¾åÂó¿¿¤È¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£¹°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢Æ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡ÊÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤ÇÆ±µé£±£±°Ì¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê£²£´¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤Ë£´¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£²Ê¬£´£²ÉÃ£Ë£Ï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡£²Ï¢ÇÔ¤«¤é¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ÎÅ¾µé½éÀï¤Ç´°¾¡¤À¡£ÎäÀÅ¤ËÁê¼ê¤Î¼ê¿ô¤ò¸«ÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤éÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÊü¤Á¡¢£²£Ò¤Ëº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤È£´£Ò¤Ë¤âº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯Àï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈËþÂ´é¡££×£Â£ÃÆ±µé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤âÍè¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤ÎÂÐÀï¤¬·×²è¤µ¤ì¤ëÍèÇ¯£µ·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤Ç¡Ö°æ¾åÂó¿¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£