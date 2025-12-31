¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Ûº£ÅÄÈþºù¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿°áÁõ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ÖÂ¿¹¬´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡È¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡É¥«¥é¡¼¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤¿¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¡¢ÃæÈ×¤Ç¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿º£ÅÄ¡£¸åÈ¾ºÇ½é¤Î±éÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë¥³¡¼¥é¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î°áÁõ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¡£
Æ±°áÁõ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦°²ÅÄ½ß»á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥å¥ó ¥¢¥·¥À¡Êjun ashida¡Ë¡×2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤Ê»É½«¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£º£ÅÄ¤Ï²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£
º£ÅÄ¤Î°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿¹¬´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó°Õ¼±¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡È¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡É¥«¥é¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸½ª¤ï¤ê¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤â¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹¤Ø¤È°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°½À¥¤µ¤ó¤Î¿·°áÁõ¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤â¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄ¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ö¹ÈÇò¡×º£ÅÄÈþºù¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç3ÃåÌÜ°áÁõ¤Ë
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
