¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£³£±Æü¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤éÎòÂå¤Î¹ë²Ú£Ï£Ç¤¬½¸·ë¤·¡¢»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¥¤¥¸¤êÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁêÅö¥¤¥ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£°ìÆ±¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£ÍµÈ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤¬¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤â¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¡££²¿Í¤¬¾Ð¤¦¤È¡ÖÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÙ¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡£»Ø¸¶¤¬¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Î¿´¤ËÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢ÍµÈ¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£Â¹ø¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£