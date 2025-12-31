¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Û¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤Î°áÁõ¤¬¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥«¥é¡¼¡×¤ÈÏÃÂê »³»û¹¨°ì¡È¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¡ÉÁª¤ó¤À¥¥ã¥é¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¸åÈ¾¤¬¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤È»³»û¹¨°ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢»³»û¤Ï¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò¡¢¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò²Î¾§¡£¸ÍÅÄ¤Ï¼«¿È¤¬¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ëÀÖ¤Î¥É¥ì¥¹¤È²«¿§¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Çò¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·ÅÐ¾ì¤·¤¿»³»û¤ÏÆ±ºî¤Ç¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥«¥Ð¤ª¡¢¤á¤¤¤±¤ó¥Á¡¼¥º¡¢¤«¤Þ¤á¤·¤É¤ó¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤Î¥½¥í¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¥«¥Ð¤ª¡¦¥Á¡¼¥º¡¦¤«¤Þ¤á¤·¤É¤ó¡¦ÁÇ¤Î¤É¤ì¤Ç²Î¤¦¤«ÌÂ¤¤Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¶Ê¤Ç¤ÏÇØ¸å¤Ë¸½¤ì¤¿¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò»Øº¹¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥«¥é¡¼¤ÇÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¡×¡Ö¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤òÁª¤ó¤À¤ó¤À¤Í¡ª¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤¬¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú
¡Ú¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡Û
ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¹¨°ì¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó
¡Ú¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡Û
Âç¿¹¸µµ®
¡Ú¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò
¡Ú¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó
