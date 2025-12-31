¡ÖÈ±·¿Ê¬¤«¤é¤ó¡ª¡×¤Ê40¡¦50Âå¤Ø ¢ª Âç¿Í¤¬»÷¹ç¤¦¡Ú¾åÉÊ¸«¤¨¥Ø¥¢¡Û»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æー¥Ã¡ª
Âç¿Í¤ÎÉÊ³Ê¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤á¤ë40¡¦50Âå¤¬¿¿»÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾åÉÊ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¤ª¼êËÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£½Ü¤Î¥ì¥¤¥äー¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢ËÁ¸±¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¡¢Çº¤ß¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¯¤Ó¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¤¬Í¥²í
¼ó¸µ¤Ç¥¥å¥Ã¤È¤¯¤Ó¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ì¥¤¥äー¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤ä¥µ¥¤¥É¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬½Ð¤ë¤¿¤áÎØ³Ô¤¬ÊäÀµ¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®´é¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¥¢¥Ã¥·¥å¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤Ï¡¢¤ä¤äÌÀ¤ë¤á¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÇòÈ±¤Ü¤«¤·¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î¿Íµ¤¤Ï½Å¤á¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
Åß¤Ï¡¢ÌÓÀè¤Ë½Å¤ß¤ò»Ä¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ï¥ó¥ì¥ó¥°¥¹¤À¤ÈÆ°¤¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ä¤ä¥¦¥¨¥¤¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¨¥¢¥êー¤Ê¼Á´¶¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤Ç¡¢´Ý¤ß¤Ë¹ç¤¦½À¤é¤«¤µ¤â¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡£
¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤ë¥¦¥ë¥Õ¥¢¥ì¥ó¥¸
¥Ü¥Ö¥Ùー¥¹¤Ë¥ì¥¤¥äー¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¤ë¤È¡¢ÌÓÀè¤¬¥°¥Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¦¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á´ñÈ´¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¾åÉÊ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿@kitadani_koujiro¤µ¤ó¤Î¡Öº£¤Þ¤Æ゙Â¿ÌÓ¡¦ÀäÊÉ¡¦¥Ï¥ÁÄ¥¤ê¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¥Ü¥Ö¤ÏÃ»¤á¤¬¹¤È´¤±¤ë
¥ì¥¤¥äー¤¬Î®¹Ô¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¼ý¤Þ¤ê¤Î¤¤¤¤¥Ü¥Ö¡£½Å¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ò¹¥¤à¾ì¹ç¡¢¼ó¸µ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°Å¤á¤Î¥«¥éー¤Ç¤â¡¢¼ó¤Þ¤ï¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤¤ì¤ÐÈ´¤±´¶¤ÏÈ´·²¡£¥µ¥¤¥É¤òÁ°¾å¤¬¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¼ª¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@osm1019ÍÍ¡¢@kaihatsu_tomoyaÍÍ¡¢@kitadani_koujiroÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nae.S