Ãæ¹ñ·³¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¼Â»Ü¤Î·³»ö±é½¬¤ò½ªÎ»
Ãæ¹ñ·³¤Ï29Æü¤«¤é2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿·³»ö±é½¬¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î31ÆüÍ¼Êý¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç29Æü¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿·³»ö±é½¬¤¬¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
±é½¬¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÎ¦³¤¶õ¤Î³ÆÉôÂâ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ·³»öºîÀï¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ½ÎÏ¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÀ®²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ·³¤Ï¡¢±é½¬¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë±ÇÁü¤Ê¤É¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¸ø³«¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÂæÏÑÂ¦¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤â·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£