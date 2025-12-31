¡Öº£Ìë¸Â¤ê¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¥¢¥¤¥Ê¤Î¹ÈÇòÆÃÊÌ°áÁõ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÊ¨¤¯¡¡¿¼¹È¥É¥ì¥¹¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¡Ö²¿¤â¤«¤âºÇ¹â¡×³×Ì¿µ¯¤³¤¹£÷
¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¦£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¡¢ÆÃÊÌ°áÁõ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Î¥Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¡ÖÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤Ç¡¢°ìÅÙÊ¹¤¤¤¿¥º¥É¥ó¤È¶»¤Ë¤¯¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡´¶¼Õ¤Î¥¢¥¤¥Ê¤Ï¡Ö£±£°¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÌ´¤ÎÉñÂæ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³×Ì¿µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¼¹È¥É¥ì¥¹¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢ÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡¡Ý¡¡£Ï£î¡¡£Ô£è£å¡¡£×£á£ù¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥ì¥¹¤À¤±¤ÉµÓ¤¬°ú¤Î©¤Ä°áÁõ¤â¡¢µã¤¤Ü¤¯¤í¤¢¤ê¥á¥¤¥¯¤â¡¢¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÉ¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡£¡×¡Ö²Î¤¤»Ï¤á¤«¤é¿§µ¤¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¦¡¦¹ÈÇò¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ°áÁõ¤ª¤ßÂ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¡×¡Ö°áÁõ¤âÈ±¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æº£Ìë¸Â¤ê¤Ê¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¡Ö²Î¤â°áÁõ¤â¥À¥ó¥¹¤â¥À¥ó¥µ¡¼¤â²¿¤â¤«¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£