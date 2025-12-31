¡Ú¹ÈÇò¡ÛTUBE¤¬27Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¡¡¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Î²Æº×¤ê¡×¤ß¤³¤·¡õË¡Èï¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸ÂçÁû¤®
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTUBE¡×¤¬27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤ä¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡TUBE¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¹ÈÇò¤Ï3ÅÙÌÜ¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¤â¶ÛµÞ»²Àï¤·¡¢¡Ö²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤ò²Æ¤Î¤ªº×¤êÁû¤®¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÁ°ÅÄÏËµ±¤Ï²Î¾§Á°¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Î²Æº×¤ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½¸½¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¤ò²Î¾§¡£3¶ÊÌÜ¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ß¤³¤·¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ë¡Èï»Ñ¤ÎµÈÂ¼¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¥¢¥ó¥É¥Ô¡¼¥¹¡×Ê¿»ÒÍ´´õ¤¬ÅÐ¾ì¡£Á°ÅÄ¤¬¤ß¤³¤·¤Ë¾å¤¬¤ê²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âTUBE¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤ÁAKB48¡¢M!LK¡¢FURUITS¡¡ZIPPER¤é¤âÅÐ¾ì¡£¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£