¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤è¤êÆüËÜ¸ì¾å¼ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÈÁÈ½é½Ð¾ì¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÁ°¤Î¶Ê¾Ò²ð¤ò¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½ãÇò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¥Ð¥¹¥È¥¦¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤±¤É¡¢¹ÈÇò¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¿¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ç¥È¥¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥È¥¦¤ÏÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÏÃ¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤á¤Ã¤Á¤ãÆüËÜ¸ì¾å¼ê¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÆüËÜ¸ìÏÃ¤»¤ë¤Î¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ú¤é¤Ú¤é¤Ê¤Î¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÆüËÜ¸ì¤ª¾å¼ê¤Ê¤Î¤ÍÅö¤¿¤êÁ°¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£