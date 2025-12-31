¡Öµ¤Àä¤·¤½¤¦¡×¹ÈÇò¡¡¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤ÎÂçÊª£²¥È¥Ã¥×¤ËÁûÁ³¡Ö£¶£±ºÐ¤È£µ£¶ºÐ¡ª¡©¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥óµé¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÇÈÊ¿£µ£´ºÐ¤è¤êÇ¯¾å£÷¡×²ÎÀ¼¤âÀ¨¤¹¤®¤¿
¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡Á°È¾¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡¢ºî»ì¡¦°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê£¶£±¡Ë¤Èºî¶Ê¡¦Ê¡»³²í¼£¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖÌÚÀ±¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥Ã¥¯¤Ê¥À¡¼¥¯·Ï¤Î°áÁõ¤ÇÎ¾Íº¤¬¥³¥é¥Ü²Î¾§¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó£¶£±ºÐ¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤«¤è¡ª¡×¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¡¢À¤³¦°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤£¶£±ºÐ¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤¢¤Î²»°è½Ð¤ë¤Î¡¢¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡Ö£¶£±ºÐ¤Ç¤¢¤ÎÀ¼¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÄ¶¿Í¤ä¤Ê¡×¡Ö¥«¥á¥é¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë£µ£¶ºÐ¤È£¶£±ºÐ¤¹¤´¤¤¤ï¡Ä¡×¡Ö°ðÍÕ¤¬£¶£±ºÐ¤ÇÇÈÊ¿¤¬£µ£´ºÐ¤Ã¤ÆËÜÅö¤«¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¨¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¡Ö¤¢¤ì¿À¤«¡©¡×¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¤È°ðÍÕ¤µ¤ó¥Ð¥±¥â¥óµé¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¡£µ£¶ºÐ¤È£¶£±ºÐ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¤È¤Þ¤·¤ã¤Ê¤ó¤Æ¡¢µ¤Àä°Æ·ï¤À¤è¡¼¡ª¡×¡Ö£µ£¶ºÐ¤È£¶£±ºÐ¡©¡ª¥¨¥°¤¹¤®¤ëÊ¡»³¤È°ðÍÕ¤Î¶¦±é¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£