£Ò£Å£Î£Á¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¥À¥¦¥óÃ¥¤¦¤â°Ëß·À±²Ö¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡¢°úÂà¹½ÁÛ¤â¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¤á¤¿¤é¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¡È¥Ä¥è¥«¥ï¡É½÷²¦¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿£Ò£Å£Î£Á¡Ê£³£´¡Ë¡á¥·¡¼¥¶¡¼¥¸¥à¡á¤Ï¡¢½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¡Ê£´£¹¡¦£°¥¥í·ÀÌó¡ËÁª¼ê¸¢»î¹ç¤Ç¡¢²¦¼Ô¡¦°Ëß·À±²Ö¡Ê£²£¸¡Ë¡á£Ò£ï£ù£ó¡¡£Ç£Ù£Í¡¿£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Ð¡¡£Ô£Å£Á£Í¡á¤Ë£²²ó£±Ê¬£µ£¸ÉÃ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Á¥ç¡¼¥¯¤ÇÌµÇ°¤Î¥¿¥Ã¥×¡£»î¹ç¸å¤Ïº£»î¹ç¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±²óÁá¡¹¤Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¯¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÄÉ·â¤ò¤·¤Î¤¬¤ì¡¢½ªÈ×¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¹¥µ¡¤ò°ï¤·¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡££²²ó¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç°ìÊýÅª¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÀåÀï¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¸µ½÷²¦¤ÎÉü¸¢¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿£Ò£Å£Î£Á¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤È£´¡¢£µÈ¯ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢½é²ó¤Î¥À¥¦¥óÃ¥¼è¸å¤ÎÅ¸³«¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¤á¤¿¤é¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÅ·â°úÂà¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¿¤À¡¢ÅÝ¤»¤ë¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¾¯¤·¤Ï¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Î¾¼Ô¡£º£¸å¤ÎÏÂ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢³ÊÆ®µ»¤Ï°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°Ëß·Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤À¤¤¤ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£