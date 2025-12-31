¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¸åÈ¾AT¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢PKÀï¤òÀ©¤·¤¿ÄëµþÄ¹²¬¡££²Ç¯À¸¼é¸î¿À¤¬Âç³èÌö¡ª¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡ÏÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë £²(£´PK£³)£² ¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¡¿12·î31Æü¡¿NACK£µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ
¡¡ÄëµþÄ¹²¬¤Ï12·î31Æü¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î£²²óÀï¤Ç¹âÀî³Ø±à¤ÈÂÐÀï¡£38Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢40¡Ü£±Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡££°¡Ý£²¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾40¡Ü£±Ê¬¤ËMF¿åß·Æá·î¤¬ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î£±Ê¬¸å¤ËFW»ù»³²íµ©¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢PKÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£¤³¤ì¤ò£´¡Ý£³¤ÇÀ©¤·¡¢£³²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡PKÀï¤Ç£²ËÜ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤¬¡¢£²Ç¯À¸GKÃç¼·Íþ¤À¡£Áê¼ê¤Î£±ËÜÌÜ¡¢£µËÜÌÜ¤ò¸«»ö¤Ë»ß¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎPKÀï¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î£²¼ºÅÀÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¸í¤ê¡¢¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ãç¤Ï¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤Î£²¼ºÅÀÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¡¢¡ÊPKÀï¤Ç¤Ï¡Ë»ß¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´î¤Ó¤è¤ê¤â¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡££±¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤ÇºÇ¸å¡¢È½ÃÇ¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£µ¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¾õ¶·Åª¤Ë»ß¤á¤¿¤é¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¾¡¤Á¤¬·è¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Ö¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Áá¤á¤Ë»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢¤¢¤Î£±ËÜ¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¤É¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö°ú¤¤º¤Ã¤Æ¾Ã¶ËÅª¤ÊPKÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é£³Ç¯À¸¤Ï°úÂà¤Ç¤·¤¿¡£°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Ãç¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿£±»î¹ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼é¸î¿À¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¹À¥¤¹¤º¡¦¥¬¥Ã¥¡¼¡¦±ÊÌî²ê°ê¡¦Àî¸ý½ÕÆà¡ª ½éÂå¤«¤éºÇ¿·21ÂåÌÜ¤ÎÃÓÃ¼°É»ü¤Þ¤Ç¡ÖÁª¼ê¸¢¡¦ÎòÂå±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡ÄëµþÄ¹²¬¤Ï12·î31Æü¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î£²²óÀï¤Ç¹âÀî³Ø±à¤ÈÂÐÀï¡£38Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢40¡Ü£±Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡££°¡Ý£²¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾40¡Ü£±Ê¬¤ËMF¿åß·Æá·î¤¬ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î£±Ê¬¸å¤ËFW»ù»³²íµ©¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢PKÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£¤³¤ì¤ò£´¡Ý£³¤ÇÀ©¤·¡¢£³²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎPKÀï¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î£²¼ºÅÀÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¸í¤ê¡¢¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ãç¤Ï¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤Î£²¼ºÅÀÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¡¢¡ÊPKÀï¤Ç¤Ï¡Ë»ß¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´î¤Ó¤è¤ê¤â¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡££±¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤ÇºÇ¸å¡¢È½ÃÇ¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£µ¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¾õ¶·Åª¤Ë»ß¤á¤¿¤é¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¾¡¤Á¤¬·è¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Ö¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Áá¤á¤Ë»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢¤¢¤Î£±ËÜ¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¤É¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö°ú¤¤º¤Ã¤Æ¾Ã¶ËÅª¤ÊPKÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é£³Ç¯À¸¤Ï°úÂà¤Ç¤·¤¿¡£°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Ãç¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿£±»î¹ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼é¸î¿À¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¹À¥¤¹¤º¡¦¥¬¥Ã¥¡¼¡¦±ÊÌî²ê°ê¡¦Àî¸ý½ÕÆà¡ª ½éÂå¤«¤éºÇ¿·21ÂåÌÜ¤ÎÃÓÃ¼°É»ü¤Þ¤Ç¡ÖÁª¼ê¸¢¡¦ÎòÂå±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª