¡ÚRIZIN¡Û¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¾¡Íø¡ª1¥é¥¦¥ó¥ÉTKO¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥ÈËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡¡Ä«ÁÒ¤ÏÃ´²Í¤ÇÂà¾ì
¢£¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê31Æü¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
Âè15»î¹ç¡¡RIZIN ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê5Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¡Ë
¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡Û¡ØRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õvs.Ä«ÁÒÌ¤Íè
¢þ¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ ¡½ XÄ«ÁÒÌ¤Íè
1¥é¥¦¥ó¥É¡¡2Ê¬54ÉÃ¡¡TKO¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ñ¥ó¥Á¡Ë
¡¡RIZIN¤Î10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëµÇ°Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬Ä©Àï¼Ô¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¾¡Íø¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥ÈËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç²¿ÅÙ¤â¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÂç¤¤¤Ä«ÁÒ¤Ï¡¢Ã´²Í¤ÇÂà¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ÏºòÇ¯6·î¤ËRIZIN¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇKO¾¡Íø¤òÎÌ»º¤·¡¢º£Ç¯5·î¤Î¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤Ç¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤ò1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç²¼¤·¤Æ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¼è¡£9·î¤Î¡ØRIZIN.51¡Ù¤Î½éËÉ±ÒÀï¤Ç¤â¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤òÉÃ»¦KO¤·¡¢²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤âÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÄ«ÁÒ¤ÏRIZIN¤Î10¼þÇ¯¤ò¤â¤Ã¤È¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÆü¤Î¡ØRIZIN AWARD¡Ù¤ÇMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î³ÊÆ®µ»¿Íµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¤¿No.1¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡£ºòÇ¯7·î¤ËÊ¿ËÜÏ¡¤ËÇÔ¤ì¤Æ°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯Éüµ¢¤¹¤ë¤ÈÎëÌÚÀéÍµ¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤È¸µ²¦¼Ô¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢ÄÌ»»¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥ÈÄ©Àï¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡21»þ18Ê¬¤Ë±¿Ì¿¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¡¢¤È¤â¤ËÂÇ·â¤Çµ÷Î¥¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·Ä«ÁÒ¤¬¥Ò¥¶½³¤ê¤ò¸«Éñ¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ò²¿ÅÙ¤â»Å³Ý¤±¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«È´¤±½Ð¤·¤¿Ä«ÁÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤é¤ì¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£
¡¡ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤¬ÂÇ¤Á²¼¤í¤µ¤ì¡¢¿ôÈ¯¤ÏÂÑ¤¨¤¿Ä«ÁÒ¤À¤Ã¤¿¤¬Æ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£ºÇ¶¯²¦¼Ô¤¬ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ä«ÁÒ¤ÏÃ´²Í¤Ç¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤¿¡£
RIZIN¤Î10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëµÇ°Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬Ä©Àï¼Ô¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¾¡Íø¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥ÈËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç²¿ÅÙ¤â¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÂç¤¤¤Ä«ÁÒ¤Ï¡¢Ã´²Í¤ÇÂà¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÄ«ÁÒ¤ÏRIZIN¤Î10¼þÇ¯¤ò¤â¤Ã¤È¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÆü¤Î¡ØRIZIN AWARD¡Ù¤ÇMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î³ÊÆ®µ»¿Íµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¤¿No.1¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡£ºòÇ¯7·î¤ËÊ¿ËÜÏ¡¤ËÇÔ¤ì¤Æ°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯Éüµ¢¤¹¤ë¤ÈÎëÌÚÀéÍµ¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤È¸µ²¦¼Ô¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢ÄÌ»»¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥ÈÄ©Àï¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡21»þ18Ê¬¤Ë±¿Ì¿¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¡¢¤È¤â¤ËÂÇ·â¤Çµ÷Î¥¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·Ä«ÁÒ¤¬¥Ò¥¶½³¤ê¤ò¸«Éñ¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ò²¿ÅÙ¤â»Å³Ý¤±¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«È´¤±½Ð¤·¤¿Ä«ÁÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤é¤ì¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£
¡¡ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤¬ÂÇ¤Á²¼¤í¤µ¤ì¡¢¿ôÈ¯¤ÏÂÑ¤¨¤¿Ä«ÁÒ¤À¤Ã¤¿¤¬Æ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£ºÇ¶¯²¦¼Ô¤¬ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ä«ÁÒ¤ÏÃ´²Í¤Ç¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤¿¡£