¶µ°÷¤Ï¤Ê¤¼´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡© 1.3Ëü¿Í¡È¥À¥¦¥ó¡É¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë»×¹Í¤ÎÊÊ¡Ö¶µ°÷Ç¾¡×¤ÎÀµÂÎ
2024Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÎÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àº¿À¼À´µ¤òÍýÍ³¤ËµÙ¿¦¤·¤¿¸øÎ©³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤Ï2Ç¯Ï¢Â³7000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢°ÍÁ³¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êÃ»¤¤ÉÂµ¤µÙ²Ë¡ÊÀº¿À¼À´µ¤Ë¤è¤ë1¥«·î°Ê¾å¤Î¤â¤Î¡Ë¤Î¼èÆÀ¼Ô¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È1Ëü3000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤òÍýÍ³¤Ë¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤ëÀèÀ¸¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÎã³°Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÙ¿¦¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¤ë¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¤¬ÂçÊÑ¤À¤«¤é¡×¤ÈÂª¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ÈÌ³²áÂ¿¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¤ÏÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¶µ°÷¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¿»×¹Í¤ÎÊÊ¡½¡½»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¶µ°÷Ç¾¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡½¡½¤¬¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¿´¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û¶µ°÷¤ò¼¤á¤¿¤¤ÍýÍ³¡¢1°Ì¤Ï¶ÈÌ³ÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡© ¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼
»ä¤Ï¼ç¤Ë¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢°ÂÄê¡¦°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¤³¤È¡£
¶µ°÷¤Ï¸øÌ³°÷¤È¤¤¤¦Î©¾ì¾å¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°ÂÄê¤òÁ°Äó¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤äÍÉ¤é¤®¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÉÒ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼«Ê¬1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¡×¡Ö¥¯¥é¥¹¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤ÀèÀ¸¤Û¤É¡¢¿Í¤ËÍê¤ë¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¬²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Êª»ö¤ò°ìÊý¸þ¤«¤éÂª¤¨¤¬¤Á¤Ê¡Ö°ì¶Ë»×¹Í¡×¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤â¤È¤ÇÈ½ÃÇ¤ä»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶µ°÷¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Á¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¡Á¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¹ÍÍÍ¼°¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢µÙ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Â³¤±¤ë¤Ù¤¤«¡¢¼¤á¤ë¤Ù¤¤«¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Êª»ö¤ò¾ï¤ËÆóÂò¤ÇÂª¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¹Í¤Ï½ù¡¹¤Ë¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÁªÂò»è¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¡¢¿´¤ÎÍ¾Çò¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°ì¶Ë»×¹Í¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂÕËý¤ä¼å¤µ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¶µ°é¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¶µ°÷¤Û¤É¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿»×¹Í¤ÎÊÊ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»×¹Í¤¬¶ËÃ¼¤ËÆ¯¤¤¤¿¤È¤¡¢¶µ°÷¼«¿È¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¶µ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢Â¿¾¯¤ÎÌµÍý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬Æ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢¤Ä¤¤¼«¸Êµ¾À·Åª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢À¿¼Â¤Ç¡¢»Ò¤É¤â»×¤¤¤Ê¶µ°÷¤À¤«¤é¤³¤½»ý¤ÁÆÀ¤ë»ñ¼Á¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿´èÄ¥¤ê²°¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ä½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÉé²Ù¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¿´¤äÂÎ¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â´èÄ¥¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¡¢¶µ°÷¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËµÙ¿¦¤äÇ³¤¨¿Ô¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤Í×°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÙ¿¦¤·¤¿ÀèÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÌ¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÙ¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖµÙ¿¦¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Âª¤¨Ä¾¤·¤Ç¤¹¡£
µÙ¿¦¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿´¤äÂÎ¤¬¤Þ¤À¡Ö»ß¤Þ¤ëÎÏ¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âµÙ¤á¤º¡¢²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈËãáã¡Ê¤Þ¤Ò¡Ë¾õÂÖ¡É¤ÎÊý¤¬¡¢¼Â¤Ï²óÉü¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¿È¤Î¶ì¤·¤µ¤Î¿¼¤µ¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½ÐÍè»ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Âª¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¶ì¤·¤µ¤ËºÆ¤ÓÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÙ¿¦´ü´Ö¤Ï¡Ö¤¤¤ÄÉüµ¢¤¹¤ë¤«¡×¤òµÞ¤¤¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î»×¹Í¤ÎÊÊ¤ä´¶¾ð¤Î°·¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤Î»ëÅÀ¤ò¡¢¡ÖÆó¶Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Êª»ö¤ò1¤Ä¤ÎÀµ²ò¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ëÂª¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
µÙ¤à¤³¤È¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£Â³¤±¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¤á¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÂª¤¨Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¿Í¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢¶µ°÷¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹ÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤ÇÆ¯¤¯Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ÎÍ¾Çò¤ò¼è¤êÌá¤¹¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¶µ°÷¤Ï¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤µ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¡¢²¿¤È¤«²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶ì¤·¤µ¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Û¤É¡¢»×¹Í¤ÏÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÊÐ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤½¤ÎÊÐ¤ê¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¶òÃÔ¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¡¢Ã¯¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¦²áÄø¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂª¤¨Êý¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¡¢¼«Ê¬1¿Í¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¹Í¤ÎÊÊ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¶µ°÷Ç¾¤¬¶¯¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬ÂÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²óÉü¤äºÆ½ÐÈ¯¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢´°àú¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò°ÂÁ´¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
µÙ¿¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ä²ÁÃÍ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°÷Ç¾¤È¤¤¤¦»×¹Í¤ÎÊÊ¤òÍý²ò¤·¡¢Âª¤¨Êý¤òÀ°¤¨¡¢¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¶µ°é¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙ¿¦¤È¤Ï¡¢»ß¤Þ¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤òÁª¤ÓÄ¾¤¹¤¿¤á¤ÎÄ´À°´ü´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¶µ°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ë1¿Í¤ÎÂç¿Í¤È¤·¤Æ¡£¤³¤Î¸½¼Â¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶µ°é¤Îºß¤êÊý¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§ºäÅÄ À»°ìÏº¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¶µ°÷¤ò13Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢ÆÈÎ©¤·¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥é¥´¥ó¶µ°é³×Ì¿¡×¤òÀßÎ©¡£¡Ö³Ø¹»¶µ°é¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¤¥¥¤¥¤È³Ø¤Ù¤ë¶µ°é¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ò³Ø¹»¤Î³°¤«¤éºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¶µ°é³×Ì¿²È¡£
(Ê¸:ºäÅÄ À»°ìÏº¡Ê»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°é¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤½¤ì¤¬¡¢¶µ°÷¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¿»×¹Í¤ÎÊÊ¡½¡½»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¶µ°÷Ç¾¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡½¡½¤¬¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¿´¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û¶µ°÷¤ò¼¤á¤¿¤¤ÍýÍ³¡¢1°Ì¤Ï¶ÈÌ³ÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡© ¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼
¶µ°÷¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¶µ°÷Ç¾¡×¤È¤Ï²¿¤«¶µ°÷Ç¾¤È¤Ï¡¢¶µ°÷¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯»×¹Í·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¼ç¤Ë¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢°ÂÄê¡¦°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¤³¤È¡£
¶µ°÷¤Ï¸øÌ³°÷¤È¤¤¤¦Î©¾ì¾å¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°ÂÄê¤òÁ°Äó¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤äÍÉ¤é¤®¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÉÒ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼«Ê¬1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¡×¡Ö¥¯¥é¥¹¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤ÀèÀ¸¤Û¤É¡¢¿Í¤ËÍê¤ë¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¬²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Êª»ö¤ò°ìÊý¸þ¤«¤éÂª¤¨¤¬¤Á¤Ê¡Ö°ì¶Ë»×¹Í¡×¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤â¤È¤ÇÈ½ÃÇ¤ä»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶µ°÷¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Á¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¡Á¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¹ÍÍÍ¼°¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢µÙ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Â³¤±¤ë¤Ù¤¤«¡¢¼¤á¤ë¤Ù¤¤«¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Êª»ö¤ò¾ï¤ËÆóÂò¤ÇÂª¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¹Í¤Ï½ù¡¹¤Ë¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÁªÂò»è¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¡¢¿´¤ÎÍ¾Çò¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°ì¶Ë»×¹Í¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂÕËý¤ä¼å¤µ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¶µ°é¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¶µ°÷¤Û¤É¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿»×¹Í¤ÎÊÊ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»×¹Í¤¬¶ËÃ¼¤ËÆ¯¤¤¤¿¤È¤¡¢¶µ°÷¼«¿È¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µ°÷¤Ï¡Ö¸Â³¦¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¿¦¶È¶µ°÷¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ø¶È½àÈ÷¡¢³Øµé·Ð±Ä¡¢ÊÝ¸î¼ÔÂÐ±þ¡¢¹»Ì³Ê¬¾¸¡½¡½¤É¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Ð½½Ê¬¡×¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¶µ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢Â¿¾¯¤ÎÌµÍý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬Æ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢¤Ä¤¤¼«¸Êµ¾À·Åª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢À¿¼Â¤Ç¡¢»Ò¤É¤â»×¤¤¤Ê¶µ°÷¤À¤«¤é¤³¤½»ý¤ÁÆÀ¤ë»ñ¼Á¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿´èÄ¥¤ê²°¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ä½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÉé²Ù¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¿´¤äÂÎ¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â´èÄ¥¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¡¢¶µ°÷¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËµÙ¿¦¤äÇ³¤¨¿Ô¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤Í×°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÙ¿¦¤·¤¿ÀèÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÌ¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÙ¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖµÙ¿¦¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Âª¤¨Ä¾¤·¤Ç¤¹¡£
µÙ¿¦¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿´¤äÂÎ¤¬¤Þ¤À¡Ö»ß¤Þ¤ëÎÏ¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âµÙ¤á¤º¡¢²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈËãáã¡Ê¤Þ¤Ò¡Ë¾õÂÖ¡É¤ÎÊý¤¬¡¢¼Â¤Ï²óÉü¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ì¤·¤µ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö´Ä¶¡×¤è¤ê¤â¡ÖÂª¤¨Êý¡×¶µ°÷¤¬µÙ¿¦¤Ë»ê¤ëÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Ø¤Î»ØÆ³¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡¢»öÌ³Åª¤Ê¶ÈÌ³ÉéÃ´¡½¡½³Î¤«¤Ë³°Åª¤ÊÍ×°ø¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¿È¤Î¶ì¤·¤µ¤Î¿¼¤µ¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½ÐÍè»ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Âª¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¶ì¤·¤µ¤ËºÆ¤ÓÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÙ¿¦´ü´Ö¤Ï¡Ö¤¤¤ÄÉüµ¢¤¹¤ë¤«¡×¤òµÞ¤¤¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î»×¹Í¤ÎÊÊ¤ä´¶¾ð¤Î°·¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤Î»ëÅÀ¤ò¡¢¡ÖÆó¶Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Êª»ö¤ò1¤Ä¤ÎÀµ²ò¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ëÂª¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
µÙ¤à¤³¤È¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£Â³¤±¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¤á¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÂª¤¨Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¿Í¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢¶µ°÷¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹ÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤ÇÆ¯¤¯Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ÎÍ¾Çò¤ò¼è¤êÌá¤¹¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢²óÉü¤ÈºÆ½ÐÈ¯¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¶µ°÷¤ÎµÙ¿¦¤Ï¡¢·è¤·¤Æ³Ø¹»¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°÷¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï»Ò¤É¤â¤ä²ÈÄí¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¶µ°é¸½¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÙ¿¦¤ò¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¡×¤È¤·¤ÆÀÚ¤êÎ¥¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÂª¤¨Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¶µ°÷¤Ï¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤µ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¡¢²¿¤È¤«²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶ì¤·¤µ¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Û¤É¡¢»×¹Í¤ÏÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÊÐ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤½¤ÎÊÐ¤ê¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¶òÃÔ¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¡¢Ã¯¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¦²áÄø¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂª¤¨Êý¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¡¢¼«Ê¬1¿Í¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¹Í¤ÎÊÊ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¶µ°÷Ç¾¤¬¶¯¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬ÂÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²óÉü¤äºÆ½ÐÈ¯¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢´°àú¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò°ÂÁ´¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
µÙ¿¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ä²ÁÃÍ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°÷Ç¾¤È¤¤¤¦»×¹Í¤ÎÊÊ¤òÍý²ò¤·¡¢Âª¤¨Êý¤òÀ°¤¨¡¢¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¶µ°é¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙ¿¦¤È¤Ï¡¢»ß¤Þ¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤òÁª¤ÓÄ¾¤¹¤¿¤á¤ÎÄ´À°´ü´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¶µ°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ë1¿Í¤ÎÂç¿Í¤È¤·¤Æ¡£¤³¤Î¸½¼Â¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶µ°é¤Îºß¤êÊý¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§ºäÅÄ À»°ìÏº¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¶µ°÷¤ò13Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢ÆÈÎ©¤·¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥é¥´¥ó¶µ°é³×Ì¿¡×¤òÀßÎ©¡£¡Ö³Ø¹»¶µ°é¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¤¥¥¤¥¤È³Ø¤Ù¤ë¶µ°é¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ò³Ø¹»¤Î³°¤«¤éºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¶µ°é³×Ì¿²È¡£
(Ê¸:ºäÅÄ À»°ìÏº¡Ê»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°é¥¬¥¤¥É¡Ë)