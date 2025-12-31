¡Ú¹ÈÇò¡ÛRADWIMPS¡Ö20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿RADWIMPS¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö»òÊª¡×¡ÖÀµ²ò¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤ÏÇò¤¤¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö»òÊª¡×¤ò¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë²Î¾§¤·¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµ²ò¡×¤Ç¤Ï¹õ¤¤Ë¹»Ò¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¾§¡£³ØÀ¸Éþ¤òÃå¤¿¹ç¾§ÃÄ¤È¤È¤â¤Ë´¶Æ°Åª¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
