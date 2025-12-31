¡Ú¹ÈÇò¡ÛAKB48¤¬6Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¡¡ÍµÈ¤¬¡È¹¥¥¢¥·¥¹¥È¡É¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¶ÛÄ¥¤Û¤°¤·¤¿
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢AKB48¤¬2019Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Î20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡AKB48¤Ïº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢8¿Í¤ÎÂ´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡²Î¾§Á°¤Ë»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡Ö¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁêÅö·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤È¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿Á°ÅÄ¤äÂçÅç¤é¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢´é¤Ë¤Ï¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£Á°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤È¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤ÈÂçÅç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£°ìºòÆü¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤¦?¤É¤¦¤â¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¡Ä¡×¤ÈºÆ¤Ó¥¤¥¸¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÙ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿»Ø¸¶¤Ï¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Î¿´¡¢ÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÂ¡¢¹ø¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹â¶¶¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¸½ÌòAKB48¤È²æ¡¹¤Ç20¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²Î¾§¸å¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤ÇÂ´¶ÈÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£