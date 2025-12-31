¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Û¸åÈ¾¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×SP¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È ¡È»þÂå¸òºø¡É±é½Ð¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬¡×¡ÖSF¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¸åÈ¾¤¬¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤æ¤«¤ê¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¸åÈ¾¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬¡Ö¹ÈÇò¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë»Ñ¤ò¡¢¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦Ä«ÅÄÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¡¢Ä«ÅÄ¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤é¤¬¡È¥¹¥Þ¥Û¡É¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥³¤¬¡Ö¤¦¤Á¤â¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç²Î¤È¤¦¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ ¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤¬¡Ö²Î¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½Âå¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¿ÉÅç·òÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
»þÂå¤¬¸òºø¤¹¤ë±é½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖSF¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú
¡Ú¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡Û
ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¹¨°ì¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó
¡Ú¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡Û
Âç¿¹¸µµ®
¡Ú¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò
¡Ú¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¢¡¡Ö¹ÈÇò¡×¸åÈ¾¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×SP¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È
¸åÈ¾¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬¡Ö¹ÈÇò¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë»Ñ¤ò¡¢¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦Ä«ÅÄÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¡¢Ä«ÅÄ¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤é¤¬¡È¥¹¥Þ¥Û¡É¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥³¤¬¡Ö¤¦¤Á¤â¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç²Î¤È¤¦¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ ¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤¬¡Ö²Î¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½Âå¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¿ÉÅç·òÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é¼Ô
¡ÚÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú
¡Ú¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡Û
ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¹¨°ì¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó
¡Ú¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡Û
Âç¿¹¸µµ®
¡Ú¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò
¡Ú¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û