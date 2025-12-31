¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î°µ´¬¥½¥í²Î¾§¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á11»þ45Ê¬¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â»Ü¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¡¢ÈÖÁÈ»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤È¶¦¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£²»³Ú²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤¿Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ï¥½¥í¤Ç¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¸åÈ¾¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£²»³Ú²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤¿Âç¿¹¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢º£ÅÄ¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤é¤Î¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥½¥í¤Ç¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë1¿ÍÎ©¤Á¡¢Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿Âç¿¹¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó1¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Öï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥½¥í¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤Î¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤Î²Î¾§¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¤³¤Î¸å¤Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÃæÈ×¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢Âç¿¹¸µµ®¤¬¥½¥í²Î¾§
¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¸åÈ¾¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£²»³Ú²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤¿Âç¿¹¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢º£ÅÄ¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤é¤Î¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥½¥í¤Ç¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë1¿ÍÎ©¤Á¡¢Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿Âç¿¹¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó1¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Öï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥½¥í¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤Î¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤Î²Î¾§¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¤³¤Î¸å¤Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÃæÈ×¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û