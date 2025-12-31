Å·³¤Í´´õ¡Ö¸µ¡¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡×¿Íµ¤ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¹ðÇò ¶¦±é¼Ô¶Ã¤
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤¬31Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡×¡Ê¸á¸å5»þ¡Á¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¶¦±é¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿Å·³¤¡£MC¤òÌ³¤á¤ëÄ¹Åè°ìÌÐ¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¿§¡¹¤¤¤¿¤À¤Êª¤ò¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¡¢¸µ¡¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£Ä¹Åè¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡×¤Èð÷¤¡¢¶¦±é¼Ô¤Ï¶Ã¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
²ÚÎï¤Ê¤ë²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò±óÎ¸¤Ê¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ëÄ¹Åè¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡È¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¡É¤¬¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤ë¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡×¡£2025Ç¯¤Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡×¤È¡¢¿Íµ¤¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª²»³Ú²ñ¡×¤Î¡ã¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ªÇ¯±Û¤·SP¡ä¤Î¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Âç³¢Æü¤ËÊüÁ÷¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡×
