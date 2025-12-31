¡Ú¹ÈÇò¡Û£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£Ï£Ç¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤Ï£¹Ç¯¤Ö¤ê¥Æ¥ì¥Ó¶¦±é¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤Ï¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¡¢ÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¤ÏÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤é£Ï£Ç£¸¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£²£°¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡Ö¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁêÅö·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë¤È¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤Î£²¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï£¹Ç¯¤Ö¤ê¡£»Ø¸¶è½Çµ¤Ï¡Ö¡Ê»Ê²ñ¤Î¡ËÍµÈ¡Ê¹°¹Ô¡Ë¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¡¢ÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£º£Ç¯·ëÀ®£²£°¼þÇ¯¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ò²Î¾§¡£¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¡Ö£Á£Ë£Â¡×¤Î¿ÍÊ¸»ú¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¾§¸å¡¢ÁÒÌîÈø¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤ÇÂ´¶ÈÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£