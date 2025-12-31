ÀõÅÄÉñ¡¡°¦¸¤¤òÊú¤¯»Ñ¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÉñ¤µ¤ó¡×
¡¡¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÀõÅÄÉñ¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀõÅÄ¤Ï£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢°¦¸¤¤òÊú¤¤¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀÅ¤«¤Ë°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Ø¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤¾ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉñ¤Á¤ã¤óº£Ç¯°ìÇ¯¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÉñ¤µ¤ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿£²£°£²£¶Ç¯¤â¡¢Éñ¤µ¤ó¤é¤·¤¯°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£