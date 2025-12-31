¡Ú¹ÈÇò¡ÛÊ¡»³²í¼£¡¢B¡Çz°ðÍÕ¹À»Ö¤È¡ÖÌÚÀ±¡×TV½éÈäÏª¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡¡ºÇ¸å¤Ë£²¿Í¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ12·î31Æü
Ê¡»³²í¼£¤È°ðÍÕ¹À»Ö¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¡ÖÌÚÀ± feat.°ðÍÕ¹À»Ö¡×¤¬¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
Ê¡»³²í¼£¤¬ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢ºî»ì¤ò°ðÍÕ¹À»Ö¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¡Ê12·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£ÁÔÂç¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤òÊ¡»³¤È°ðÍÕ¤Î²ÎÀ¼¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¶Ê¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¤³¤Î¶¦±é¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¤È¥¹¥Æ¡¼¥¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¡£¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢Æ±¤¸¤¯»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤â¡¢£²¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡Ö´ñÀ×¤Î¶¦±é¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¸åÈ¾¤Ç¤Ï¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë£²¿Í¡£¥é¥¹¥È¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ä¤ìÇ®ÎÌ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Î¾§¸å¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹£²¿Í¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î´ñÀ×¤Î¶¦±é¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥é¥Ü¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡¢¡Ö¶»Ç®¤¹¤®¤¿¤·¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¾Ð´éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£