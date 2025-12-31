¡Ú¿©¤ÙÊüÂê¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ç¡È¹õÌÓÏÂµí¼÷»Ê¡É¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤À¡Á¡ª¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤âËÉÙ¤ÇÆùº×¤ê¤¸¤ã¡Á!!
¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÅß¤ÎÌ£³Ð¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ÖÅß¤ÎìÔÂô¸æÁ·¡×¤ä¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿³ä²¼¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤Î¤¹¤¾Æ¤½Å¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹õÌÓÏÂµí¤Î»Ý¤ß¤¬È´·²¤Îµí¤¹¤¤¦¤É¤óÆé¤Ë³¤Ï·Å·¤×¤é¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤Îµí¤¹¤¤¦¤É¤óÆéÄê¿© ¡Á³¤Ï·Å·¤×¤éÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»ÉÕ¡Á¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤µ¤È¼°¾ÆÆù¹õÌÓÏÂµí¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¤µ¤È¤·¤ã¤Ö¡¦¤µ¤È¤¹¤¹õÌÓÏÂµí¥³¡¼¥¹¡×¤Ë¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¤Õ¤°¤ÎÅâÍÈ¤²¡×¡Ö¥æ¥Ã¥±É÷¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡×¡¢ ¤Þ¤°¤í¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¡¦¤¤¤«¡¦´Å¥¨¥Ó¤Î¡Ö¤ª»É¿ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥¹¸ÂÄê¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢°ïÉÊÎÁÍý¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤Ë¤®¤ê2´Ó¡ÊÆÃÀ½¤À¤ì¡¦¤ª¤í¤·¥Ý¥ó¿Ý¡Ë¡×¡¢¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤Î¾ÆµíÐ§¡×¤¬¡¢¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¿©¤ÙÊüÂê¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¢ö
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ÖÅß¤ÎìÔÂô¸æÁ·¡×¡ã²Á³Ê¡§3,078±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ä¡Ú¡ÚÏÂ¿©¤µ¤È¡Û¹õÌÓÏÂµí¤Î¸æÁ·¡¦¤¹¤¾Æ¤½Å¡¦ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Îµí¤¹¤¤¦¤É¤óÆé¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¹õÌÓÏÂµí¼÷»Ê¡õ¾ÆµíÐ§¤òÄÉ²Ã¡ª¡Û
¢£Åß¤ÎìÔÂô¸æÁ· ²Á³Ê¡§3,078±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¹õÌÓÏÂµí¤Îµí¤¹¤¤¦¤É¤óÆéÄê¿© ¡Á³¤Ï·Å·¤×¤éÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»ÉÕ¡Á ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§2,748±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¹õÌÓÏÂµí¤Îµí¤¹¤¤¦¤É¤óÆéÄê¿© ²Á³Ê¡§2,638±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¹õÌÓÏÂµí¤Î¤¹¤¾Æ¤½Å ²Á³Ê¡§2,528±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ò¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¡Ó
¢£¤µ¤È¼°¾ÆÆù¹õÌÓÏÂµí¥³¡¼¥¹ ÎÁ¶â¡§Âç¿Í¡¦¥·¥Ë¥¢¡§6,149±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¤µ¤È¤·¤ã¤Ö¡¦¤µ¤È¤¹¤¹õÌÓÏÂµí¥³¡¼¥¹ Âç¿Í¡¦¥·¥Ë¥¢¡§5,819±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ³µÍ×
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§ÏÂ¿©¤µ¤ÈÁ´Å¹¡Ê200Å¹ÊÞ¡Ë
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)¡Á2026Ç¯1·î14Æü(¿å)
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²¬»³¸Å¿·ÅÄÅ¹¤Ç¤Ï¡¢12/5¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©¤ÙÊüÂê¤Î¾¦ÉÊ¤¬°ìÉôÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÆâÍÆ¡¢Çä²Á¡¢ÈÎÇä»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²þÁõ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£