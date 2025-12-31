¡Ú¹ÈÇò¡Û¡õ£Ô£Å£Á£Í¡¢½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ï¡Ö£¹£²£¶ÅÀ¡×£Ë¤Ïº£ÅÄÈþºù¤È¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ
¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î£¹¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡õ£Ô£Å£Á£Í¡×¤Ï½é¤Î¹ÈÇò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö£Æ£É£Ò£Å£×£Ï£Ò£Ë¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ë¤Ï»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤È¡¢º£²Æ¤Î¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¡£º£ÅÄ¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¹ÈÇò¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢£Ë¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¶¥µ»¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¥ì¥¥ì¤ËÍÙ¤ê¤¿¤¤¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤ò½ª¤¨£¹¿Í¤Ï¼èºà¤ËÂÐ±þ¡££Æ£Õ£Í£Á¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö£¹£²£¶ÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡££Ì£Õ£Î£Å¡Ê¥ë¥Í¡á¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡¢£Å¤Ï¥¢¥¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÉÕ¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿µÇ°Æü¤Î¿ô»ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£´Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢£È£Á£Ò£Õ£Á¤Ï¡ÖÆü´Ú¤Ç¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½Õ¤«¤é¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸òÎ®¤ò¤Ç¤¤¿£±Ç¯¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤ÎÄù¤á¤Ë¹ÈÇò¤ÇÆüËÜÃæ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤È°¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£