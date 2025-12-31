¡Ú¹ÈÇò¡Û¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤é½¸·ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿º£Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°È¾¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤«¤é¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤òÍ½¹ð¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæÃÇ¸å¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö¤¬µ×¡¹¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï¿ó¡ÊËÌÂ¼¡Ë¡¢¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¡¢¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤¬¡¢º£ÅÄ¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£²ó¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÅ¸³«¡£ºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¤ä¤Í¡ª¡×¤ÈÂç´¿·Þ¡£ËÌÂ¼¤Ï¡¢¿ó¤ÎÊìÌò¤Ç¡¢¹ÈÇò¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤°¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î£±Ç¯´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¡Á¥ó¥Á¡ª¡×¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£¥É¥é¥Þ¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤Î¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡ª¡×¤Ç¤·¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿£Ò£Á£Ä£×£É£Í£Ð£Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ÈäÏª³Ú¶Ê¡Û
¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡Äº£ÅÄÈþºù¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú
¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×¡ÄËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¹¨°ì¡¢³ØÀ¸¤Î¥¥ã¥¹¥È
¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¡ÄÂç¿¹¸µµ®
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡Äº£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò
¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¡Äº£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó