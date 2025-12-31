¡Ú¹ÈÇò¡ÛAKB48¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡¡¡É¤¢¤Ä¤æ¤¦¡ÉÁ°ÅÄÆØ»Ò¡õÂçÅçÍ¥»Ò¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¥Æ¥ì¥Ó¶¦±é¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥á¥É¥ì¡¼ÈäÏª
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëAKB48¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤È¤¤¤¦Â´¶ÈÀ¸8¿Í¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡É¤¢¤Ä¤æ¤¦¡É¤³¤ÈÁ°ÅÄ¡õÂçÅç¤Ï¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡²Î¾§Á°¤Ë¤Ï¡¢»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Ö¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁêÅö¤¤¤ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¤«¤ï¤¹¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÅç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤°ìºòÆü¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÍµÈ¤¬¡Ö¤É¤¦¤â¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È¤Þ¤¿¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤â¡¢ÂçÅç¤Ï¡ÖÃç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Î4¶Ê¤ò¡Ö20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¡¢OGÃ£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
