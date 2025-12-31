¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Î¼ê»æÁ´Ê¸¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ø¡¡·ö²Þ¤ä¤Ã¤¿»ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¢£¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê31Æü¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
Âè15»î¹ç¡¡RIZIN ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê5Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¡Ë
¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡Û¡ØRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õvs.Ä«ÁÒÌ¤Íè
¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õvs.Ä«ÁÒÌ¤Íè
¡¡Âè15»î¹ç¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÀú¤êVTR¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
³§¤µ¤Þ¤´¤¤²¤ó¤è¤¦
º£ÅÙ¤ÎÁê¼ê¤Ï
¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â´í¸±¤ÊÁê¼ê¤Ê¤Î¤Ç
µ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹
RIZIN¤Ë»²Àï¤·¤Æ¡¢7Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿
½é¤á¤ÏÀ¤´Ö¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤¬
¤¢¤Þ¤êÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢
Âç¹¥¤¤Ê³ÊÆ®µ»¤ò
RIZIN¤ò¹¤á¤¿¤¯¤Æ
7Ç¯´ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
18Àï¤â¤·¤¿¤·¡¢
YouTube¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê
¿§¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²¶¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡£
º£¤Ç¤ÏËþ°÷¤Î²ñ¾ì¡¢
Âç´¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¤Ç
Àï¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ø
¤¤¤Ä¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¡¤´¿´ÇÛ¤Ê¤¯
¾¡¤Äµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¹
¤Ç¤«¤¤À¼±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Á¤Ø
ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
¤¢¤Ê¤¿¤¢¤Ã¤Æ¤ÎRIZIN¤Ç
¤¢¤Ê¤¿¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ç¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ø
¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í
¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç
¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë
¤Ê¤Ã¤¿»ö¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹
¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤
Äï¤Ø
Éé¤±¤¿»þ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤¬¾¡¤Ã¤Æ
²¶¤é·»Äï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿
¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢º£²ó²¶¤Ï¾¡¤Ä¤«¤â¤Í
¤¢¤ÎÏ©¾å¤Î·ö²Þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ö¤¬
¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¤Ï¤Í
¥ê¥ó¥°¤Î¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤Ê¤µ¤¤
Êì¤Ø
°úÂàÀë¸À¤·¤¿»þ¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢
²¶¤ÏÆ¨¤²¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç
¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Éã¤Ø
¼«Ê¬¤ËÀï¤¦Æ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
ºÇ¶¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ø
·ö²Þ¤ä¤Ã¤¿»ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤è
¥ê¥ó¥°¤Ç»à¤ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡©
1R¤«¤é»¦¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
°ä½ñ¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹
¾¡¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂ³¤±¤Þ¤¹
Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ
¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò
2025Ç¯Âç³¢Æü
Ä«ÁÒÌ¤Íè
