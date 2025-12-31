¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬°æ²¬°ìæÆ¤Î¡È¼¡Àï¡ÉÀ¤³¦Ä©Àï¤ËÂÔ¤Ã¤¿¡ª¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¡Ä¡×¡ÖÂó¿¿¤Ï°ã¤¦¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÄ¹Ã«ÀîÊæÀÑ»á¡Ê45¡Ë¡¢¸µWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦ÆâÆ£Âç½õ»á¡Ê51¡Ë¤¬¡¢°æ²¬°ìæÆ¤Î¼¡Àï¡ÈÀ¤³¦Ä©Àï¡É¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤ÇKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿°æ²¬¡£ÍèÇ¯5·î¤Ë¤âWBC²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆâÆ£»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤ÏÂó¿¿Áª¼ê¤Ïº£Æü¤ÎÁê¼ê¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÂÎ¤â¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî»á¤â¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤â¤¦1¡¢2Àï¡ÊÄ´À°»î¹ç¡Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡£ÂÎ´´¤Ê¤É¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ë¡×¤È¡¢36ºÐ¤Ç¤â¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç²¦¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ·üÇ°ºàÎÁ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Çº£¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬¾¯¤·¤Å¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥À¥á¡¼¥¸¤âÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤âÉ¬Í×¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÍèÇ¯3·î¤Ë¤Ï°æ²¬¤â37ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢Ç¯Îð¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇËÜ¿Í¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿µ½Å¤ÊÁªÂò¤òµá¤á¤¿¡£