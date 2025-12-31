¥Þ¥æ¥ê¥«ÃæÃ«¡¡¡Ö°ì½ï¤Ë½Ð¤è¤Ã¤Æ¡×ORANGE¡¡RANGE¤ËÍ¶¤ï¤ì¹ÈÇò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¡×¤ÎÃæÃ«¡Ê36¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£NHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥æ¥ê¥«¤Î2¿Í¤Ï¡¢19Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖORANGE¡¡RANGE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡£07Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤Î¿·¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤â¹â¹»À¸¤ËÊ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖORANGE¡¡RANGE¡×¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡Ö¥ª¥ì¤é¤¬¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¤ò²Ã¤¨¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¤ÎÃæÃ«¤µ¤ó¡¢ºåËÜ¤µ¤ó¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£Ç¯¡¢¶¦¤Ë#¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤òÃæÃ«¤Ï°úÍÑ¤·¡¢¡ÖORANGE¡¡RANGE¤µ¤ó¤¬¡¢¡È°ì½ï¤Ë½Ð¤è¡É¤Ã¤Æ¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤À¤±Í¥¤·¤¤¤Í¤ó¡Ä¡ª¤³¤ó¤Ê2025Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡ªºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£