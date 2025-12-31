¡Ú¹ÈÇò¡Û¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³!!¡¡Ä«¥É¥é½÷Í¥²Î¾§¤Ë¡ÖÎáÏÂ¤Î»³¸ýÉ´·Ã¡×¡Ö»³¸ýÉ´·Ã¤¬Øá°Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÉ´·Ã¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó3»ÐËå¡×¤³¤È¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡¢¼¡½÷Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¡¢»°½÷¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤ò²Î¾§¡£
¡¡¤³¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤Î»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÁûÁ³¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö»³¸ýÉ´·Ã¤¬²Ï¹çÍ¥¼Â¤ËØá°Í¤·¤È¤ë¡×¡Ö²Ï¹çÍ¥¼Â¤Á¤ã¤ó¤Î»³¸ýÉ´·Ã´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÎáÏÂ¤Î»³¸ýÉ´·Ã¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤¦¡Ä»³¸ýÉ´·Ã¤¬Ç¾Î¢¤Ë¡Ä¡×¡Ö»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤·ï¡×¡Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¤Á¤ã¤ó¡¡¤Û¤ó¤Þ¤ËÉ´·Ã¤Á¤ã¤ó¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£