¡È¹ñ»ºVS³°¼Ö¡É¤ÎºÇ¿·¡Ö¡È4WD¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¤Ù¤¡© ÅÁÅý¤Î¥¹¥Ð¥ë¡Ö¿åÊ¿ÂÐ¸þ¡×¡ß¥¢¥¦¥Ç¥£¡ÖÄ¾5¡×¤òÈæ³Ó¸¡¾Ú¡ª ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¥¥ã¥é¡É¤È¤Ï
À¤³¦ºÇÂ®¤ò½ä¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·ÏÉè¤È¸½ºßÃÏ
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤¬À¤³¦ºÇÂ®¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿µÏ¿¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1995Ç¯¤«¤é¤ÏWRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤Ç¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡×¤È»°É©¡Ö¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥×¥¸¥ç¡¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥·¥È¥í¥¨¥ó¤¬·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Ï3ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WRC¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤â¥È¥è¥¿¡ÖGR¥ä¥ê¥¹¡×¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¹ñ»ºVS³°¼Ö¡É¤ÎºÇ¿·¡Ö¡È4WD¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê53Ëç¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦°ì²á¹ó¤Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯ËÌ¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R¡×¤È¥ë¥Î¡¼¡Ö¥á¥¬¡¼¥ÌRS¡×¤¬FFºÇÂ®¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤ÆµÏ¿¤ò¼¡¡¹¤È¹¹¿·¡£2023Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R¤¬7Ê¬44ÉÃ881¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¡¢¸½ºß¤â¤½¤ÎµÏ¿¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯¤ËºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¡ÖRS 3¡×¤Ç¤¹¡£C¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖA3¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ÊÌ³Ê°·¤¤¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯É½»ñÎÁ¤Ç¤Ï¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯ËÌ¥³¡¼¥¹¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¥¯¥é¥¹ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë7Ê¬33ÉÃ123¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Æ±¤¸¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤â¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¤òÅëºÜ¤¹¤ëFF¡£°ìÊý¤ÎRS 3¤Ï¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó5µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¤òÅëºÜ¤¹¤ë4WD¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢ºÇÂ®¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ïº¹¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¼Ö¤ò´Þ¤à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤¬À¤³¦ºÇÂ®¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¡£¤½¤³¤ËºÆ¤Ó³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤Â¸ºß¤¬¡¢Áö¤ê¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖWRX S4¡×¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢WRX S4¤ÎºÇ¶¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëSTI¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢RS 3¤È¾è¤êÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê±¿Å¾»ÑÀª¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¾åÉô¤¬±ó¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯ÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Áàºî¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤é¤«¡ÖÁá¤¯Áö¤ì¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¿åÊ¿ÂÐ¹³4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ275ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯375Nm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëSTI¤ò·Ç¤²¤ë³ä¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤È¹µ¤¨¤á¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¹âÀÇ½¤Ö¤ê¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤¹¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÀÇ½¤ò»ý¤ÆÍ¾¤µ¤º¤ËºÑ¤ß¡¢¿È¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÇÓµ¤ÎÌ¤ÎÍ¾ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¡¼¥Ü¤Î²áµë¸ú²Ì¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥È¥ë¥¯¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ²óÅ¾°è¤Þ¤Ç¤Ï²ÃÂ®¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÃæ²óÅ¾°è¤«¤é¤¤¤è¤¤¤è¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥ë¥¯¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤òÍÞ¤¨¡¢²óÅ¾¿ô¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò²Ô¤°µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢2000rpm¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤ëºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï4800rpm¤Þ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤âºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï4000rpm¤Þ¤Ç¡£4000rpm¤òÄ¶¤¨¤ë¤È²ÃÂ®¤Ë°ìÃÊ¤ÈÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¾¡¼¥ó¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÃÎ¤é¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î6000rpm¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë²ó¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎFJ·¿¤«¤éÂ³¤¯FA·Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢STI¤¬2008Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç16²ó¤â»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢6²ó¤Î¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¼ÂÀÓ¤«¤é¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Ê¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤Ç¡¢»ÔÈÎ¼ÖºÇÂ®¤ÎºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¥¯¥ë¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤·¤¿WRX¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤ÈÆ±¤¸F24·¿¤Ç380ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï590Nm¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¦¥Ç¥£RS 3¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ400ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯500Nm¤òÈ¯´ø¡£RS 3¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ¤ÇWRX¤Ë¾¡¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ç¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢STI¤Î¥¯¥ë¥Þºî¤ê¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡STI¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¡Ö·ã¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Û¤É¡¢¿Í¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£Ã¯¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤â²÷Å¬¤ÊÁö¤ê¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢24»þ´Ö¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÄ¹»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤ÏÀï¤¤È´¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â²óÅ¾°è¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤ê¤â¡¢Á´²óÅ¾°è¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥È¥ë¥¯¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ë¥é¥¯¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
RS 3¤Î¡ÈÈóÆü¾ï¡É¤ÈWRX¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö6Â®MT¡×
¡¡¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇRS 3¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥ô¥¡¥©¥ó¤È¤Ò¤ÈËÊ¤¨¤·¤Æ¿È¹½¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°Ãæ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ï¤ä¤äÂç¤¤á¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥×¤¬ºîÆ°¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢Äã¼þÇÈ¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¼ÖÆâ¤Î¶õµ¤¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉÔ²÷¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÁö¤ê¤Ø¤Îµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¾å²¼¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°·Á¾õ¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥á¡¼¥¿¡¼¾åÉô¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¦¤¨¡¢Á÷¤ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤âÁàºî¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê»É·ãÅª¤Ê²ÃÂ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÓµ¤ÎÌ¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÇúÈ¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂç¤¤µ¤¬¡¢Äã²óÅ¾°è¤«¤é¥¿¡¼¥Ü¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°º¸Â¦¥¹¥Ý¡¼¥¯²¼¤Ë¤¢¤ë¡ÈRS¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ä¥·¥ã¥·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ï¡ÖPRESENT¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë¡×¤Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä¾Îó5µ¤Åû¤È¤¤¤¦´õ¾¯¤Ê¥·¥ê¥ó¥À¡¼ÇÛÃÖ¤Ï¡¢Äã¼þÇÈ¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½Å¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢Ä´Î§¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë´°Á´²ÄÊÑ¥¨¥¥¾¡¼¥¹¥È¥Õ¥é¥Ã¥×¤Î¸ú²Ì¤âÊ¹¤Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Áö¤ê¤Ï»É·ãÅª¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ²á·ã¤Ç¡¢·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¯¤è¤¦¤Ê²ÃÂ®¤¬¡¢7000rpm¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤ÇÄã¤¤¥®¥¢¤Ç¤ÏÂ©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤ËÇû¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤òÀï¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢±ó¤«¤é¤ºÆü¾ï¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊË¾¤ß¤ò¡¢STI¤ÈRS 3¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤¤¤Ä¤Ç¤â³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡STI¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ëÀÅ½ÍÀ¤ò³ÎÊÝ¡£ZFÀ½¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ¥À¥ó¥Ñ¡¼¤¬¤â¤¿¤é¤¹²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î³ê¤é¤«¤ÊÀÚ¤ìÌ£¤È¡¢Áàºî¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ³Î¤Ê±þÅúÀ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¤ÎRS 3¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÅÅ»ÒÀ©¸æ¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Î²ÄÊÑÎÎ°è¤¬STI°Ê¾å¤Ë¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥»¥ì¥¯¥È¤ò¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Í¤ê¤Î¤¢¤ëÏ©ÌÌ¤Ç¤Ï½ÄÍÉ¤ì¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÁª¤Ù¤Ð¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾è¤êÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¹¥Ð¥ë¤Ï¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³«È¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ê¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤·¤¿WRX¤Ï¡¢2¥Ú¥À¥ë¤Ç°·¤¨¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ë¼°¤Î6Â®MT¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢6Â®MT¤ÎÆ³Æþ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£