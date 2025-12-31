¡ãµö¤»¤Ê¤¤¡Ä¡äÃ¶Æá¤Ø¤Îº¨¤ß¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£»ºÁ°»º¸å¡¦¤ª¶â¡¦Ìµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÍÕ¡Äº¨¤Þ¤ì¤ÆÅöÁ³¤ÎÂÎ¸³ÃÌ
¤É¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤¹¤È¶»¤Î±ü¤¬¥Á¥¯¥ê¤ÈÄË¤à¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¡ÖÃ¶Æá¤Ëº¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡£ÉáÃÊ¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤äÂÖÅÙ¤¬¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢È´¤±¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öµ¤ÉÕ¤±¤è¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤¿Ã¶Æá¤Ë¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿Ìë
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ëº¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶»ö·ï¡É¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤Î°¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬²ñ¼Ò¤òÁáÂà¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ø¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬µÙ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¹²¤Æ¤ÆÊªÃÖ¾õÂÖ¤ÎÉô²°¤òÊÒÉÕ¤±¡¢ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¡¢¿å¿¡¤¤Þ¤Ç¤·¤ÆÉÛÃÄ¤òÉß¤¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÎ¥Æý¿©¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤Î½àÈ÷¤Þ¤Ç½ª¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤Î¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ°ìÂ©¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢ÆÍÁ³¥É¥ó¥Ã¤ÈÈâ¤¬³«¤¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÃ¶Æá¤¬¤¤¤Äµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢µÞ¤Ë¡Öµ¤ÉÕ¤±¤è¡ª¡×¤È¥¥ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã¶Æá¤Ë¡Ö´é¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿²¶¤â°¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤Éµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å¤«¤é¼Õ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ïÊ¬¤È»þ´Ö¤Î·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù
¡Ö1ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁÝ½ü¤â¿©»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌë¤Îµ²±¤Ïº£¤â¿§¤¢¤»¤º¡¢¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÃ¶Æá¤¿¤Á¤Î¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÆ°¡×
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿À·Ð¤¹¤®¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
¡ØµÁÊì¤ÎÁòµ·¤ÎÁ°Æü¡¢ÁÓ¼ç¤Ç¤¢¤ëÃ¶Æá¤Ï¿ÆÀÌ¤ÈÁ°¸åÉÔ³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼ò¤ò°û¤ßÁáÄ«µ¢Âð¡£ÌµÀÕÇ¤¤ÊÂÖÅÙ¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤é¡ÖÁ´Éô¤ªÁ°¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡Ù
Áòµ·¤ÎÆü¡¢¼ò¤ÎÆ÷¤¤¤ò¥×¥ó¥×¥ó¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÁÓ¼ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¡¢º£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤é¤ï¤¿¤¬¼Ñ¤¨¤¯¤êÊÖ¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢³Ø¹»¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²æ´Ø¤»¤º¤ò·è¤á¹þ¤ó¤ÀÃ¶Æá¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÃ¶Æá¤Ë¡Ö¤Ê¤¼²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤ÏÃæÎ©¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥«¤Î¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¸À¤¤Æ¨¤ì¡£¿¼¤¯¼ºË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù
ÃæÎ©¤É¤³¤í¤«¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¿Æ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¿¼¤¤¼ºË¾¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
µÁËå¡¦µÁÊì¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ã¶Æá
¡Ø¿·µï¤Ë»ä¤Î¾µÂú¤Ê¤¯µÁËå¤òÇñ¤á¤¿¤³¤È¡£Åö»þ»ä¤ÏÇ¥¿±9¤«·î¤Ç¡¢1ºÐ¤Î»Ò¤â¤¤¤¿¡Ù
¡ØÍê¤Þ¤ì¤ÆµÁÊì¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Íê¤ó¤Ç¤¤¿Ã¶Æá¤¬Æ±µïÀ¸³è¤ËÉÔËþ¤¬¤Ê¤¤¤«°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤«¤ì¤³¤ì¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å¡Ù
¥Þ¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤éµÁÊì¤ÏÂ¾¿Í¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò´ÊÃ±¤Ë¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¡Ö²¿¤«¤¢¤ë¡©¡×¤È¤Ò¤È¸ÀÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¸À¤¤¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¾®¤µ¤Ê¤³¤È¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¡È»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤µ¡É¤³¤½¤¬º¬¿¼¤¤º¨¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ºÁ°»º¸å¡×¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿º¨¤ß
¥Þ¥Þ¤¬ºÇ¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¼ºË¾¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢»ºÁ°»º¸å¤Î»þ´ü¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿´¿È¤È¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¤È¤¤Ë¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡È°ìÀ¸¤Îº¨¤ß¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ä¤ï¤ê¤Î¤È¤¡¢¡Ö²¶¤ÎÈÓ¤Ï¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡Ù
¡Ø½Ð»º¤·¤¿¤È¤¡¢ÍâÄ«¤Þ¤ÇÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤¤¿¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ3Æü¸å¤À¤Ã¤¿¡£Âà±¡¤·¤Æ¤¹¤°¤ËµÁÉãÊìÍè½±¤ÇÈà¤é¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤â´ÝÅê¤²¤µ¤ì¡¢²áÏ«¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤ÎËí¸µ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù
¡Ø¿ØÄË¤¬¤¤Æ¡ÖÁá¤¯ÉÂ±¡Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤Ã¤Á¤ÎË¹»Ò¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¡Ù
¡Ø3¿ÍÌÜ¤òÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â²È»ö¤ä°é»ù¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÂà±¡¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤í¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ù
»º¸å¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢º¨¤ó¤Ç¤â¤¤¤ë¤È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡£¡Ö½ýÀ×¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÁÉ¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤¬¼£¤Ã¤Æ¤â¡¢¿´¤ÎÄË¤ß¤ÏÌþ¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤È¿®ÍÑ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ëº¬¿¼¤¤
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î·ÚÎ¨¤Ê¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÇË»º¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¾¡¼ê¤Ë¤ä¤é¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¡Ù
¡Ø²áµî¤Ë²¿ÀéËü±ß¤È¼Ú¶â¤ò¤·¤¿ÇìÉã¤¬¡¢µÁÉã¤ËÊÝ¾Ú¿Í¤Î¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¤¿¡£º¤¤Ã¤¿µÁÊì¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ë¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È»ä¤ÏÃ¶Æá¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ä¤ÎÉã¤ÎÆþ±¡»þ¡¢¿È¸µÊÝ¾Ú¿Í¤òÍê¤Þ¤ì¡¢Ã¶Æá¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¥¥ì¤Æ¡¢»ä¤¬ÇìÉã¤Î¤È¤¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò·ùÌ£¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾õ¶·¤¬°ã¤¦¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ù
²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¶âÁ¬ÌäÂê¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Ï¿®Íê¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¬ËÜ¤ò²õ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¿´¤Ï¤â¤¦¸µ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬°ìÈÖ¥Ä¥é¤¤
ÅÜ¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡Ö»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°¤ò¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤êÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù
¡Ø½Ð»º¸å¡¢»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¤È¤¤â¡¢Ã¶Æá¤Ï²È»ö¤â°é»ù¤âÂ¾¿Í¤´¤È¡£¿¦¾ì¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â»Ò¤É¤â¤ÎÉÂµ¤¤â¡¢Á´Éô¡È¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æµã¤¤¤¿¡Ù
·ëº§À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾®¤µ¤Ê²æËý¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤Ê¹Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öº¬¤Ë»ý¤Ä¡×¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¾Úµò¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤à¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âºÇ½é¤«¤éÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿®Íê¤·¤Æ¡¢°¦¤·¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î½ý¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Öº¬¤Ë»ý¤Ä¡×¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢É×ÉØ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¿´¤ÎÛù¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¤¿¤À¤Î²áµî¡×¤È¤·¤Æ°û¤ß¹þ¤á¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°ìÀ¸¤Î¶µ·±¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£É×ÉØ¤Î¤«¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£¡Öº¬¤Ë»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤È²æËý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£Æü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¾Ð´é¤Î±ü¤Ç¾®¤µ¤Ê¡Èº¨¤ß¤Îº¬¡É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£