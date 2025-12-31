¡Ú¹ÈÇò¡ÛRADWIMPS¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¼çÂê²Î¤Ê¤É20¼þÇ¯SP¥á¥É¥ì¡¼ÈäÏª¡ª¥Ò¥í¥¤¥óº£ÅÄÈþºù¤é¸«¼é¤ëÃæ
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ï12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö»òÊª¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRADWIMP¡×¤¬6Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£¡Ö20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢¹ÈÁÈ»Ê²ñ¤Ë½éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤ÈÁê¼êÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê28¡Ë¤¬¶Ê¾Ò²ð¤·¡¢¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡Ö»òÊª¡×¤È2018Ç¯¤ÎNHKÁí¹ç¡ÖRADWIMPS 18º×¡×¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖÀµ²ò¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£