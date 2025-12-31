42ºÐ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¡¡21Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¡Ö¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¡×Âà½ê¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸°ìÅÙ¤¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²¬ÅÄ²Ä°¦¡Ê77¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄÎ¼Êå¡Ê42¡Ë¤¬21Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¡Ö¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¡×¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ21Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¡Û¤òÂà¼Ò¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»öÌ³½êÂà½ê¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê»öÌ³½ê¤òÂà¤¯¤Î¤ÏÂô»³Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸°ìÅÙ¤¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¡ª¡×¤È¤·¡Ö²¬ÅÄÎ¼Êå¤È¤¤¤¦Ìò¼Ô1¿Í¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È·Ð°Þ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¼ÒÄ¹¡¢Ã´Åö¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¡¢»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢Âô»³¤Î³Ø¤Ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¸å¤Ï»Ã¤¯²¬ÅÄÎ¼Êå¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤·¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¼«Ê¬¤òÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤äÀ¼±ç¤¬¤¤¤Ä¤âÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÁ°¤Ë¿Ê¤àÎÏ¡ª´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ë»ö¤Ê¤¯¡¢²¬ÅÄÎ¼Êå¤é¤·¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤éHappy¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£