¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±é²Î²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤¬11Ç¯Ï¢Â³11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡Ö¼òÅô¤ê¡×¤ò²Î¾§¡£¹±Îã¤Î¡Ö¤±¤ó¶Ì¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢¸«»ö129¿ÍÏ¢Â³¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï1ÈÖ¼ê¤Î»Ê²ñ¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥ß¥¹¤·¡¢»°»³¤â¡Öº£Ç¯°ìÈÖÆ°ÍÉ¤¬Áö¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÜÈÖÁ°¤â¡Ö°ú¤¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍµÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»öÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤âÀ®¸ù¤ò½Å¤Í¡¢ºÇ¸å¤Î»°»³¤âÂ³¤¤¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¸ø¼°Ç§Äê°÷¤Î¡Ö¸«»ö¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ã£À®¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÍµÈ¤â¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª»°»³¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Ï¤¸¤±¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»°»³¤ÏÀ®¸ù¸å¡¢¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¡¢¡Öº£Ç¯129¿Í¤Î¤¦¤Á60¿Í¤°¤é¤¤¤¬½é»²²Ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ëÊý¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¤¤¤Æ¡¢³ä¤ÈÇ¯Îð¤â¼ã¤¤»ÒÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Æâ¿´¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¼ã¤¤»Ò¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬À¨¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÍµÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎý½¬¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢É¨¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£Á´¤¯´í¤Ê¤²¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»°»³¤Î¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ïº£Ç¯¤Ç9²óÌÜ¡£²áµî8²ó¤Î¤¦¤Á5ÅÙ¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Î¼ùÎ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£