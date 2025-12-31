ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¡¼Â²È¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤·¸«»ö¤Ê´ãÎÏÈ¯´ø¡¡Ä¹Åè°ìÌÐ¤â´¶¿´¤·¤¤ê¡Ö¤¨¤¨¡¢À¨¤¤¡¢¾¡Éé¤«¤±¤¿¤Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæÅ¯»Ê¡Ê59¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü2025¡×¤Ë½Ð±é¡£¼Â²È¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤È1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾¦ÉÊ¤òÅö¤Æ¤ë¡Ö1000Ëü±ß¤òÅö¤Æ¤ë¤ÊÁª¼ê¸¢¡×¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡7¤Ä¤ÎÃæ¤«¤é¡¢3¤Ä¤¬¾Ã¤¨¡¢»Ä¤ê¤¬¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î²ÖÉÓ¡¢¹õ¾¾¤ÎËßºÏ¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¥Á¡¼¥à¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Î¡Ö¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ÇËßºÏ¡£
¡¡Ä¹Åè°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¢À¨¤¤¡¢¾¡Éé¤«¤±¤¿¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖËÍ¡¢¼Â²È¤¬Â¤±à¶È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¡¼¥é¤Ç¸«¤Á¤ã¤¦¡£1000Ëü±ß¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾®Æü¸þÊ¸À¤¤â¡ÖÅ¯¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÝ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È´¥¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö1000Ëü±ßÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ã°Ç°¤Ë¥®¥ê¤Þ¤Ç¿å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿äÍýÄÌ¤ê¡¢¸«»ö¤ËÀµ²ò¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï800Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè¤Ï¡Ö¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÉÝ¤¤¤è¡£ËÍ¤é¡¢Âç¤¤¯1000Ëü±ßÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤é¤³¤ì¤À¤È¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢ÂÝ¤ò¸«¤¿ÅÄÃæ¤Ë´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Ç¡¢1078Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£