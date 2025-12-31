36ºÐ¤Î°æ²¬°ìæÆ¤¬KO¾¡¤Á¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç½éÀï
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ï31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëWBAÆ±µé9°Ì¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤¬11°Ì¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤Ë4²ó2Ê¬42ÉÃKO¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡36ºÐ¤Î°æ²¬¤ÏÆüËÜÃË»Ò½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³¬µé¤ò¾å¤²¤¿¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Î½éÀï¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Êº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç2²ó¤È4²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¡£5³¬µéÀ©ÇÆ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡°æ²¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ß¥Ë¥Þ¥à¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡¢¥Õ¥é¥¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£ÀïÀÓ¤Ï32¾¡¡Ê17KO¡Ë4ÇÔ1Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£