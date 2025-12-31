±ÊÌî²ê°ê¤¬¶á¶·Êó¹ð¡õ¼Õºá¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
31ÆüÉÕ¤±¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡Ö2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡© »ä¤ÏÀèÆü¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿Netflix±Ç²è¡ØËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉ÷¼Ù¤Ê¤É¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¡¢2025Ç¯¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¤Þ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤âÂô»³¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Äº£¤â¤Þ¤À¿§¡¹¤ÈÆñ¤·¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢»ä¤«¤é²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾¡¼ê¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤·¤«º£¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤Á¤é¤ò¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤«ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¹¤®¤Æ°ì¸Ä¤º¤Ä¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤¤¤Ä¤«¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤È¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò·ë¤ó¤À¡£
