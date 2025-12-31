½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¡ÖÃæ¹ñ¤Ï³×¿·ÎÏ¤Î¿¤Ó¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ®¤¤¹ñ¤Î°ì¤Ä¡×¡¡¿·Ç¯¤Î½Ë¼
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï31Æü¡¢Ãæ±û¹ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·Ç¯¤Î½Ë¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½¬¼çÀÊ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²Ê³Øµ»½Ñ¤È»º¶È¤¬¿¼¤¯Í»¹ç¤·¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®²Ì¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥â¥Ç¥ë³«È¯¤Ç¤ÏÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤¬¿Ê¤ß¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Î¼«¼ç³«È¯¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÆÍÇË¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢³×¿·ÎÏ¤Î¿¤Ó¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ®¤¤¹ñ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£