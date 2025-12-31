¡Ú¹ÈÇò¡Û¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¤Ë¥Í¥Ã¥È´¶Æ°¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎºÇ½ª²ó¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¸åÈ¾¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ØÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤æ¤«¤ê¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Âç½¸·ë¡Ä¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥Á¥é¸«¤»¡ª
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¡¢»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤·¤¿¶Ê¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤æ¤«¤ê¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡ª¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬¸«¤ì¤Æµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¹ÈÇò¤Ç¤â¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎºÇ½ª²ó¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾ÜºÙ
¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×
º£ÅÄÈþºù¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú
¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×
ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¹¨°ì¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó
¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×
Âç¿¹¸µµ®
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò
¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó
