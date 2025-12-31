¡Ú¹ÈÇò¡Û&TEAM¡¢°¦¤¢¤ë¡ÈÊÔ¶Ê¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¼¾¤ê¤¤Ã¤¿Æ³²ÐÀþ¥Ñ¡¼¥È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÁ´°÷¤Ë¸«¤»¾ì¤¬¡Ä¡ª¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤¬½é½Ð¾ì¡£¡ÈÊÔ¶Ê¡É¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ä&TEAM¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡&TEAM¤Ï¡¢¡ÖFIREWORK¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤òÈäÏª¡£¹â¤µ¤Þ¤Ç¤â¤½¤í¤Ã¤¿Åá·²Éñ¡Ê¥«¥ë¥°¥ó¥à¡Ë¤ÇÇ®ÎÌÁ´³«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈÊÔ¶Ê¡É¤Ë¤â¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸«¤»¾ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢FUMA¤Î¡Ö¼¾¤êÀÚ¤Ã¤¿Æ³²ÐÀþ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ñ¡¼¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢A¥á¥í¤ÎÅÓÃæ¤«¤éB¥á¥í¤Î¡Ö¼¾¤ê¤¤Ã¤¿Æ³²ÐÀþ¡×¥Ñ¡¼¥È¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÍè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë¤è¤ê¤âÃ»¤¤¼Ü¤Ç¤â³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸«¤É¤³¤í¥Ñ¡¼¥È¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±é½Ð¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Ë¸«¤»¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆ³²ÐÀþ¥Ñ¡¼¥È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö&TEAM¡¢¤½¤í¤¤¤¹¤®¾Ð¡×¡ÖÈþ¤ÎË½ÎÏ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡&TEAM¤Ï¡¢¡ÈJapan to Global¡É¤ò·Ç¤²¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£25Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢10ÅÔ»Ô¤ÇÌó16Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¼«¿È½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¡¢10·î¤Ë´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç3´§¤òÃ£À®¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤â½Ð±é¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤ò¼õ¤±Ãå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
