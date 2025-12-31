¡Ú¹ÈÇò¡ÛÊ¡»³²í¼£¡ß°ðÍÕ¹À»Ö¡ÈÌ´¤Î¥¿¥Ã¥°¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤Î±ÇÁü¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸¡×¡¡²Î¾§½ª¤ï¤ê¤Î¡È°®¼ê¡É¤Ë¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤¿¤ï¡×¡Ö¶»Ç®¤Ç¤·¤¿¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÊ¡»³²í¼£¤È¡¢B'z¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈÌ´¤Î¥¿¥Ã¥°¡É¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Î¼Â¸½¤Ë¡¢SNS¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÌ´¤Î¥¿¥Ã¥°¡É¤¬¼Â¸½¡ÄÊ¡»³²í¼£¡õ°ðÍÕ¹À»Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡º£²óÆó¿Í¤Ï¡¢Ê¡»³¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢ºî»ì¤Ï°ðÍÕ¡¢ºî¶Ê¤ÏÊ¡»³¤¬Ì³¤á¤¿¡ÖÌÚÀ± feat. °ðÍÕ¹À»Ö¡×¤òÈäÏª¡£Ê¡»³¤Î¥½¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò¸ò¤¨¤¿Áñ¸·¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë²ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬°ðÍÕ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÅÓÃæ¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤¥Ï¥â¥ê¤ò¸ò¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÇò¤¯¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥¤¥È¤ÇÇò¤¯±é½Ð¡£²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¡¢Ê¡»³¤È°ðÍÕ¤Ï¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¤Î¡¢°ðÍÕ¤µ¤ó¤ÈÊ¡»³¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¶¦±é¡¢¸ªÄÏ¤ó¤À¤¢¤¿¤ê¤Ç¤â¤¦¡Ö»ä¤Ï²¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡¼¡©¡ª¡©¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¥¤¥±¥ª¥¸¡¡¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡¡ºÇ¹â¤Î¼ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡°ðÍÕ¤µ¤óÊ¡»³¤µ¤ó¤Î»Ñ¡¢²ÎÀ¼¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤¿¡ª¡¡Æ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢´ò¤·¤¤¡¢¡¢Ì´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¡¢¡¢¤ªÆó¿Í¤Î²Î¤ï¤ì¤Æ¤ë»þ¤ÎÉ½¾ð¡¢²Î»ì¤¬½Å¤Ê¤ê¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Î¼ê¤È¼ê¤ò½Å¤Í°®¤ê¤¢¤¦»Ñ¤¬¡¢¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤Ï±Ç²è¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¤Þ¤·¤ã&°ðÍÕ¤µ¤ó¡£¤ä¤Ð¤¹¤®¡£2¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤Þ¤·¤ã¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¡¤³¤Î±ÇÁü¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¿´Çï¿ô¤¢¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¤È°ðÍÕ¤µ¤ó¤Î°®¼ê¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ¡»³¤â°ðÍÕ¤µ¤ó¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤¿!!²Î¤¤½ª¤ï¤ê¤Î°®¼ê-¥°¥Ã¤È¤¤¿¤ï¡Ä¤â¤Ã¤È´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤Î°®¼ê¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Û¤É´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ªÆó¿Í¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤â¶»Ç®¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¶Ê½ª¤ï¤ê¤Î°®¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
