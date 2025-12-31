¾®Ý¤ÍµÂÀÏº¥¢¥Ê¡¡´ØÅì¤«¤é´ØÀ¾¤Ë¡ª¡¡°ì¿Í¡¢Å·Ëþ¤Îµï¼ò²°¤Ë¹Ô¤ÎÙ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ø¡¦¡¦¡¦
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÅìµþ½Ð¿È¤Î¾®Ý¤ÍµÂÀÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡£¥é¥¤¥¿ー¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤âÌ³¤á¤ëÎëÌÚ½ß»Ë¤¬Á°ÊÔ¤È¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
Æþ¼Ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÅìµþ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ý¤¥¢¥Ê¤¬¸½ºßÃ´Åö¤¹¤ë¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤ò°¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿Í¡¹¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÁÛ¤¦ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°ÊÔ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
――Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤¬´¶¤¸¤ëÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º£¤ÎÂçÉôÊ¬¤Î»Å»ö¤Ï¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù(°Ê²¼¡¢¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù)¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÊÑ²½¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤´¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î°ìÈÖÂç¤¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤¬´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÈÖÁÈÂ´¶È¤Ç¡¢»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤âÈ¯É½£±½µ´ÖÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¼ê¤È¤¤¤¦Ç¯Âå¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¢¤È¤Ï¡¢Íê¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¡¢´äËÜ¤µ¤ó¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤«°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹ç¿Þ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――¿·¿Í¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¸«¤Î¤³¤í¤«¤é¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤ÎMC¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¤ÏÅìµþ½Ð¿È¤Ç¡¢ABC¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¤ÇÂçºå¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³ØÀ¸¤Î½¢¿¦³èÆ°»þ´ü¤Ë´äËÜ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ª¡Ø¶âÍËÆü¤Î¥Ñ¥Ñ¤¿¤Á¡Ù¤òÄ°¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢´äËÜ¤µ¤ó¤ÏÉÔºß¤Ç¡¢Ìî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ª¤ÏÄ«¥Ñー¥¯¡Ù(°Ê²¼¡¢¡Ø¤ª¤Ï¥Ñー¡Ù)¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Ç¯¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ø¸þ¤«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¸¥ª¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¸½ÃÏ¤Î´äËÜ¤µ¤ó¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¨¤¤´¿À¼¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£Åìµþ¤Ç23Ç¯À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤¤¤ä¤¤¤äÂçºå¤âÀ¨¤¤¤¾¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤ÏÄ«¡×¤¬Âçºå¤ÎÀäÂç¤Ê¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤ÇÂçºå¤ØÍè¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ò¤È¤êÅ·Ëþ¤Îµï¼ò²°¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¡¢²¿¿Í¤«¤Ë¡Ø´Ñ¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÀäÂç¤Ê¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――Åìµþ¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬Âçºå¤Îµï¼ò²°¤Ç¼þ¤ê¤ÎÊý¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¡¢¿Í¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿Í¤Ø¤Î¶½Ì£¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¥ª¥·¥á¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÍ¤á¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÍÄ¤¤»þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Æ¤«¤éÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢´äËÜ¤µ¤ó¤Ë¤âÀ¸ÊüÁ÷½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ø¤³¤Î¸å¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡Ù¤È¤«Ä°¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÍÛµ¤¤Ç¥×¥é¥¹Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ï¡¢²á¾ê¤¹¤®¤ë¤ÈÃæ¿È¤¬Çö¤Ú¤Ã¤é¤¤¿Í´Ö¤À¡¢¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡©¡¡»ä¤Ï¿Í¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
――¤À¤±¤É¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤Ë¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç°Õ³°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î1Ç¯¡¢ÆÃ¤Ë¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤Ð¤«¤ê¤òÀ¤¤ÎÃæ¤¬¹¥¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌÂ¼¿¿Ê¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ç¥Ô¥«¥¤¥Á¤À¤ÈÁÛ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î±¢¤ÎÉôÊ¬¤ò¡ÖÉð´ï¡×¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¸æËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤ÈÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¡¹¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤·¤¿¤éÍÛ¤Î¿Í¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶á¤Å¤¤¤¿¤±¤É¶á¤Å¤²á¤®¤À¤Ê¤È¤«°Õ³°¤ÈºÙ¤«¤¯µ¤ÉÕ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÐÊý¤ÎÌð°õ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¤³¤½¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ú¾®Ý¤ÍµÂÀÏº¥¢¥Ê¤Î¼ç¤Ê½Ð±éÈÖÁÈ¡Û
¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Ê·î¡¦²Ð¡¦¿å¡¦¶â¡Ë¡¡¥é¥¸¥ª¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¸¥§¥ë¥à¡×¡Ê¿å¡Ë
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÎëÌÚ½ß»Ë¡Ë
ÎëÌÚ½ß»Ë¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë 1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»¨»ï¥é¥¤¥¿ー¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡£ABC¥é¥¸¥ª¡Ø¿¿ÌëÃæ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãーBOY¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ～3»þ¡Ë¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¡£»¨»ï¡ØQuick Japan¡Ù¡ØMeets¡Ù¤Ê¤É¼¹É®Ã´Åö¡£