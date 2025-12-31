WBA²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¤¬º¤ÏÇ¡Ö²¿¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¡°æ²¬°ìæÆ¤¬WBC²¦¼Ô¡¦Âó¿¿Àï´õË¾
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡°æ²¬°ìæÆ¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤ÇWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¤ËÄ©Àï¾õ¡£¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç´ÑÀï¤·¤¿WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê30¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì²¿¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²¶¡¢·§ËÜ¤Ëµ¢¤ë¤Î¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¤È¤ÎÂÐÀï¤òÁÊ¤¨¤ë°æ²¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¢°ì±þ¤¤¤ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¡£À¨¤¤¤¤ì¤¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤ó¤¢¤ë¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ½ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤¿¤Ö¤ó°æ²¬¤µ¤ó¤Æ¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤È¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«Áê¼ê¤Î¸ÆµÛ¤Î´Ö¤ÇÅÝ¤¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤éÅÝ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¸ú¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÁê¼ê¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£