£Ò£É£Ú£É£ÎÁûÁ³¡¡ÀäÂÐ²¦¼Ô¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£±£³ÉÃ£Ë£ÏÉé¤±¡¡½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë±¦É¨ÈïÃÆ¤Ç°Õ¼±Èô¤Ö¡¡ÂåÌò½Ð¾ì¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ë¾×·â¤ÎÉÃ»¦ÇÔÀï
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¥Î¥¸¥â¥Õ¡Ê£³£°¡Ë¤Ë£±²ó£±£³ÉÃ£Ë£ÏÉé¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£
¡¡¾×·â¤ÎÇÔÀï¤À¤Ã¤¿¡££±²ó¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¥Î¥¸¥â¥Õ¤Î±¦É¨½³¤ê¤ò´éÌÌ¤ËÍá¤Ó¤Æ¥À¥¦¥ó¡£°Õ¼±¤¬Èô¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥µ¥È¥·¤ÏÅö½éÌîÂ¼½ÙÂÀ¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌîÂ¼¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¡£¥Î¥¸¥â¥Õ¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ²¦¼Ô¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î´ÙÍî·à¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£