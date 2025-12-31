ÂæÏÑ¡¢º£Ç¯¤Î¸²ÃøÃÏ¿Ì¤Ï156²ó¡¡²áµî10Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¡¡M6°Ê¾å¤Ï6²ó
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ±ûµ¤¾Ý½ð¡Êµ¤¾ÝÄ£¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ïº£Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËºÇÂçÍ´¶µ÷Î¥¤¬300¥¥í°Ê¾å¤Î¡Ö¸²ÃøÃÏ¿Ì¡×¤Ï156²ó¤¢¤ê¡¢²áµî10Ç¯´Ö¡Ê2016¡Á25Ç¯¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ê150²ó¡Ë¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6.0°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï6²óµ¯¤¤¿¡£
µ¤¾Ý½ð¤Ï30Æü¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£Æ±½ðÃÏ¿Ì´ÑÂ¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸â·òÉÙ¼çÇ¤¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿ÃÏ¿Ì¤Ï¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÍ´¶ÃÏ¿Ì¤¬663²ó¡¢Ìµ´¶ÃÏ¿Ì¤ò´Þ¤á¤ë¤È3Ëü5Àé²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤¬ºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£·î27Æü¤ËÅìÉô³¤°è¡ÊËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©²¡Ë¤Çµ¯¤¤¿M7.0¤ÎÃÏ¿Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¸²ÃøÃÏ¿Ì¤Î¤¦¤Á62²ó¤ÏÆîÉô¤Î²ÅµÁ¡¦ÂæÆîÃÏ¶è¤Çµ¯¤¡¢Æ±ÃÏ¶è¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ê9²ó¡Ë¤Î6.9ÇÜ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¸â»á¤Ï¡¢¼ç¤Ë1·î21Æü¤Ë²ÅµÁ¸©¤Ç¤¢¤Ã¤¿M6.4¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±ÃÏ¶è¤Ç¤Ïº£Ç¯½é¤á¤«¤éº£·î25Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ´¶ÃÏ¿Ì¤¬208²ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢1·î¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¦Ê¿¶Ñµ¤²¹¤Ï24.53ÅÙ¡¡20À¤µª¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê1.22ÅÙ¹â¤¯
º£Ç¯½é¤á¤«¤éº£·î28Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂæÏÑ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï24.53ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±½ðµ¤¾ÝÍ½Êó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²«ÄØ´î¼çÇ¤¤Ï¡¢2000Ç¯¤Þ¤Ç¤Î100Ç¯´Ö¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ¤è¤ê1.22ÅÙ¹â¤¯¡¢1897Ç¯°Ê¹ß¤Ç12ÈÖÌÜ¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¹ß±«Æü¿ô¤Ï1951Ç¯°Ê¹ß¤Ç9ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤128.2Æü¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ê¹ß±«ÎÌ¤ÏÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë7·î¤ÏÆ±Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊÍ¾ÚüÞ¾¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
