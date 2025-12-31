ÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¡Ö·üÇ°¡×ÅÁÃ£¡¡ÎÓ³°¸òÉôÄ¹¤¬´¶¼ÕÉ½ÌÀ¡¡ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»ö±é½¬¤Ç
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç·³»ö±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¤Ï31Æü¡¢¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Î·üÇ°¤òÃæ¹ñÂ¦¤ËÅÁÃ£¤·¤¿¡×¤È¤ÎÊóÆ»´±ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÎÓ²ÂÎµ¡Ê¤ê¤ó¤«¤ê¤å¤¦¡Ë³°¸òÉôÄ¹¡Ê³°Áê¡Ë¤ÏÆ±Æü¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐ±þ¤ËÂÐ¤·¡Ö´¿·Þ¤È´¶¼Õ¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂ¦¤Ïº£²ó¤Î·³»ö±é½¬¤¬¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¹Ô°Ù¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£ÂæÏÑ¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ï¡¢ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤êÊ¿ÏÂÅª¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤¬ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î½¾Íè¤«¤é°ì´Ó¤·¤¿Î©¾ì¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¤·¤¿¡£
³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤ÏÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤âÂæÏÑ¼þÊÕ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ø¤Ë·üÇ°¤òÅÁ¤¨¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÃí»ë¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¿Ø±Ä¤Î¹ñ¡¹¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¸¢°Ò¼çµÁ¤Î³ÈÄ¥¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑ»Ù»ý¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Æ±Éô¤È¤·¤Æ´î¤Ð¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£¤ï¤¬¹ñ¤ÏËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤·¡¢Í§¹¥¹ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æµ¬Â§¤ò´ðÁÃ¤È¤·¤¿¹ñºÝÃá½ø¤ò¼é¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤ä¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¡¢ÈË±É¤ò¶¦Æ±¤ÇÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
ÆüËÜÂ¦¤Ïº£²ó¤Î·³»ö±é½¬¤¬¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¹Ô°Ù¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£ÂæÏÑ¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ï¡¢ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤êÊ¿ÏÂÅª¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤¬ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î½¾Íè¤«¤é°ì´Ó¤·¤¿Î©¾ì¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¿Ø±Ä¤Î¹ñ¡¹¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¸¢°Ò¼çµÁ¤Î³ÈÄ¥¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑ»Ù»ý¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Æ±Éô¤È¤·¤Æ´î¤Ð¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£¤ï¤¬¹ñ¤ÏËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤·¡¢Í§¹¥¹ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æµ¬Â§¤ò´ðÁÃ¤È¤·¤¿¹ñºÝÃá½ø¤ò¼é¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤ä¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¡¢ÈË±É¤ò¶¦Æ±¤ÇÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë