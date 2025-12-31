¥¤¥ª¥ó¤Ç¾Ð¤¤¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Çµã¤¤¤¿¡Ä¥¶¥¤ÆÉ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹2025Ç¯¡ÈÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡É¤ÎÅê»ñÂÎ¸³ÃÌ
¡¡2025Ç¯Á°È¾¤ÎÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡£ÂçË½Íî¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¤Û¤Ü°ìËÜÄ´»Ò¤Î¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10·î¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¡¦¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤Ç¾å¾º¤¬¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤¡¢Ç¯¸åÈ¾¤ÎÁê¾ì¤Ï¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Ë¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï»Ë¾å½é¤Î5Ëü±ß¤òÆÍÇË¡£ÆüÊÆ¤È¤â¤Ë³ô¼°»Ô¾ì¤Ï²áµîºÇ¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Áê¾ì´Ä¶¤òÈ¿±Ç¤·¡¢º£²ó¹Ô¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î¡Ö2025Ç¯¤ÎÅê»ñ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î3¿Í¤Ë2¿Í¤¬¡ÖÌÙ¤«¤Ã¤ÆËþÂ¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÂç¤¤¯»ñ»º¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö2025Ç¯¤Î±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó9³ä¤Ë¤â¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆÉ¼Ô¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡ÈÌÙ¤«¤Ã¤¿³ô¡É¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¶ñÂÎÅª¤ËÌÃÊÁ¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½¸·×¤·¤¿·ë²Ì¡Ê¥Ù¥¹¥È3¡Ë¤¬°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¡2025Ç¯¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤¬ÌÙ¤«¤Ã¤¿³ô¤Ï¡¢1°Ì¤¬INPEX¡Ê1605¡Ë¡¢2°Ì¤¬¥¤¥ª¥ó¡Ê8267¡Ë¡¢3°Ì¤¬»°É©½Å¹©¶È¡Ê7011¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃçÂ¼¹¬¹À¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö3ÌÃÊÁ¤È¤â¡¢¤Þ¤º²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â·è»»¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢INPEX¤È¥¤¥ª¥ó¤ÏÇÛÅö¤ä³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ê¤É³ô¼ç´Ô¸µ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£»°É©½Å¹©¶È¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÉ±Ò´ØÏ¢¤Î¡È¤É¿¿¤óÃæ¡É¤ÎÌÃÊÁ¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºöÌÃÊÁ¤È¤·¤Æº£¸å¤â¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃçÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¡ÈÂ»¤·¤¿³ô¡É¥ï¡¼¥¹¥È3¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡Â»¤·¤¿³ô¤Î1°Ì¤ÏNTT¡Ê9432¡Ë¡¢2°Ì¤ÏÆü»º¼«Æ°¼Ö¡Ê7201¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¡Ê4661¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¡Ö¤³¤Î3ÌÃÊÁ¤Ë¤Ï¡¢¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢NTT¤È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¶ÈÀÓ¤¬Äì¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¡¢º£¸å¤Î²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËNTT¤ÏÇÛÅöÍø²ó¤ê¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÝÍ·ÑÂ³¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢²óÉü¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÃçÂ¼¤µ¤ó¡Ë
