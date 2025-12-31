¡ÚRIZIN¡Û²¦¼Ô¥µ¥È¥·¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î13ÉÃ¡È¼º¿À¡ÉKOÉé¤±¡¡¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤Ë¥¢¥êー¥ÊÁûÁ³
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Âè14»î¹ç¤Î¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¥Î¥¸¥â¥Õ¤¬1¥é¥¦¥ó¥É13ÉÃKO¾¡¤Á¤Ç²¦¼Ô¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢£³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¤«¤é¤ï¤º¤«13ÉÃ
º£Âç²ñ°ìÈÖ¤Î¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤À¡£2021Ç¯6·î¤«¤é4Ç¯È¾¡¢¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥È¥·¤¬ÇÔ¤ì¤¿¡£Åö½é¥µ¥È¥·¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÌîÂ¼½ÙÂÀ¤¬²ø²æ¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¡£ÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÅö½é¡¢¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡É¥Ù¥¤¥Î¥¢¤ÈÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¥Î¥¸¥â¥Õ¤Î¥«ー¥É¤¬¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤µ¤ì¡¢µÞî±¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£
³«»ÏÁá¡¹¡¢¥µ¥È¥·¤Î¥íー¥¥Ã¥¯¤¬¥¤¥ë¥Û¥à¤òÊá¤é¤¨¡¢Áá¤¯¤â¥µ¥È¥·¤Î¥Úー¥¹¤ËÆþ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢Èô¤Ó¹þ¤à¥µ¥È¥·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥ë¥Û¥à¤ÎÉ¨¤¬³Ü¤òÊá¤é¤¨¡¢¥µ¥È¥·¤Ï¥ê¥ó¥°¤ËÊø¤ìÍî¤Á¡¢¥ì¥Õ¥§¥êー¤¬»ß¤á¤¿¡£
³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¤«¤é¤ï¤º¤«13ÉÃ¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤ÏÈáÌÄº®¤¸¤ê¤Î´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¥µ¥È¥·¤Ï¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤º¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Î¸ª¤ò¼Ú¤ê¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¢¡¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¡¢²øÎÏ¥±¥é¥â¥Õ¤È¤Î¸µ²¦¼ÔÂÐ·è¤òÀ©¤·ÎÞ¤Î1Ç¯¤Ö¤êÇòÀ±¡¡¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×